"Кинжал" доверили новому носителю



Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Для авиационного ракетного комплекса создана особая модификация истребителя

Для ракетного комплекса "Кинжал" пришлось разработать специальный самолет-носитель. Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 подвергся серьезной доработке. Также пришлось заново разрабатывать методику боевого применения самолета и переучить пилотов. Эксперты считают, что МиГ-31 — оптимальная платформа для "Кинжала", но кардинальное изменение задач самолета требует существенной его модификации.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, для авиационного ракетного комплекса "Кинжал" была создана специальная модификация истребителя-перехватчика МиГ-31. Самолеты с индексом К существенно отличаются от базовой версии.

Сейчас в опытно-боевой эксплуатации находятся десять МиГ-31К. Они базируются в Ахтубинске (Астраханская область) и уже стоят на боевом дежурстве. Новое бортовое оборудование понадобилось им в связи с "переквалификацией" из перехватчика в ударную машину. С самолета сняли радар. У него вырос запас топлива, что позволило увеличить время патрулирования. Была переделана кабина экипажа — туда были установлены системы для управления новым вооружением. Также понадобилась новая аппаратура связи для приема сигналов целеуказания.

Габаритные и весовые характеристики ракеты привели к тому, что изменился центр массы самолета, то есть МиГ-31К ведет себя в полете несколько иначе, чем обычный перехватчик. Из-за этого пришлось менять методику боевого применения и специально обучать пилотов взлету и посадке с подвешенным под фюзеляжем "изделием".

В составе комплекса "Кинжал" самолет фактически выполняет роль "первой ступени". После получения соответствующей команды он разгоняется и набирает высоту и только после этого выполняет пуск. Это позволяет в несколько раз увеличить дальность полета и скорость ракеты. Уникальная система целеуказания позволяет вводить полетное задание для ракеты прямо с борта самолета в режиме реального времени.

Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" способен поражать авианосцы, эсминцы и крейсера потенциального противника. Боевая часть этого комплекса — доработанная аэробаллистическая ракета серии комплекса "Искандер". Это изделие способно выполнять сложные маневры, оно с высокой точностью поражает цели в радиусе более 2 тыс. км.

— Для новых ракет требуется совершенно другая система управления вооружением, — рассказал "Известиям" летчик-испытатель Герой России Роман Таскаев. — Она должна позволять вводить полетное задание прямо с борта самолета. Для улучшения качества прицеливания необходимо добиться максимально точного позиционирования истребителя. Поэтому ему требуется высокоточная система навигации. Доработана аэродинамическая часть фюзеляжа и модернизированы двигатели. Это позволило увеличить тягу и скорость.

МиГ-31 — это первый советский боевой самолет четвертого поколения. Изначально он предназначался для перехвата крылатых ракет во всем диапазоне высот и скоростей. Полки этих истребителей имели статус авиационного спецназа, им поручали задания по перехвату сложных целей.

МиГ-31 способен разогнаться до 3000 км/ч. Перехватчик поднимается на высоту 20,5 км. Дальность полета — до 3,3 тсыс. км. Его неоднократно использовали как носитель для различных типов перспективного вооружения. Например, экспериментальная модификация МиГ-31Д создавалась для использования противоспутниковой ракеты 79М6 "Контакт". Самолеты серии МиГ-31И предназначались для запуска небольших космических аппаратов массой 120-160 кг на орбиты высотой 300–600 км.

Александр Круглов, Алексей Рамм, Николай Сурков