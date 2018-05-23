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Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам

23.05.2018 Lenta.ru 645 1
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Сирийский комплекс "Панцирь-С1"
Сирийский комплекс "Панцирь-С1".
Источник: https://defence.ru

Сирийские ПВО выпустили не менее ста ракет "земля-воздух" по израильским боевым самолетам, бомбившим в ночь на 10 мая иранские военные объекты в Сирии. Об этом заявил командующий ВВС Израиля Амикам Норкин, передает РИА Новости.

По его словам, все самолеты, задействованные в "самой масштабной в истории операции против иранских сил", благополучно вернулись на свои базы. Попутно они атаковали стрелявшие по ним комплексы ПВО, включая "Панцири" и "Буки" российского производства, которые недавно поступили на вооружение Сирии.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

Израильские военные ночью 10 мая атаковали военные объекты иранских сил на территории Сирии. По словам Норкина, иранские военные выпустили из Сирии по Голанским высотам 32 ракеты, четыре из которых были перехвачены, остальные не долетели до границы. Сообщалось, что в результате ударов погибли 27 человек, в том числе 11 граждан Ирана.
22.05.2018
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Израильтянин
189
№1
23.05.2018 21:19
100 ракет ЗУР и все мимо. Видать нет проблем с деньгами у ребят.
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