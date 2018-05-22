В Узбекистане назвали Россию страной, имеющей "мировой авторитет"
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Города мира. Ташкент. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
ТАШКЕНТ, 22 мая - РИА Новости. Узбекистан видит в России страну, имеющую авторитет во всем мире, и намерен развивать связи во всех направлениях, заявил министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов на переговорах с главой российского оборонного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.
Азизов высоко оценил российско-узбекское военное и военно-техническое сотрудничество, отметив "опыт и мощь" России.
"Мы видим в лице России обладающую авторитетом во всем мире и в регионе страну. И исторические наши связи: культурные, экономические - все это нельзя выбросить. Связывающие две страны узы, я думаю, мы с вами будем и дальше развивать", - подчеркнул он.
Министр обороны Узбекистана отметил сотрудничество двух стран в области подготовки кадров, военно-технического обеспечения и боевой подготовки подразделений. "Очень много помощи российские специалисты оказывают и, естественно, узбекские делегации и команды участвуют в "АрМИ" и форуме "Армия". Положительные результаты тоже наблюдаются", - сообщил Азизов.
Он подчеркнул, что встречи руководителей двух государств дали новый толчок российско-узбекским отношениям.
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22.05.2018
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