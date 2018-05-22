Военнослужащие ВВО навели авиацию на "противника" с помощью беспилотника
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Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ХАБАРОВСК, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа в Хабаровском крае с помощью беспилотников определили координаты позиций условных террористов и предали информацию бомбардировщикам, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
Он отметил, что тренировка проходила в Хабаровском крае на одном из учебно-тренировочных комплексов ВВО.
"Военнослужащие совершили марш на штатной технике, развернули подвижные комплексы РЭБ. Экипаж комплекса с помощью беспилотника "Орлан-10" провел воздушную разведку, обнаружил и определил точку связи условных террористов, использующих для передачи данных сети GSM. Координаты скопления источников радиоизлучения переданы на командный пункт для наведения бомбардировочной авиации", - сказал Гордеев.
Он отметил, что специалисты РЭБ также отработали организацию прикрытия боевых позиций от поражения крылатыми ракетами "противника".
По словам Гордеева, такие тренировки включают применение опыта ведения современных вооруженных конфликтов и помогают совершенствовать профессиональные навыки военнослужащих.
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22.05.2018
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