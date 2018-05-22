Военнослужащие ВВО навели авиацию на "противника" с помощью беспилотника



Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ХАБАРОВСК, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа в Хабаровском крае с помощью беспилотников определили координаты позиций условных террористов и предали информацию бомбардировщикам, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

Он отметил, что тренировка проходила в Хабаровском крае на одном из учебно-тренировочных комплексов ВВО.

"Военнослужащие совершили марш на штатной технике, развернули подвижные комплексы РЭБ. Экипаж комплекса с помощью беспилотника "Орлан-10" провел воздушную разведку, обнаружил и определил точку связи условных террористов, использующих для передачи данных сети GSM. Координаты скопления источников радиоизлучения переданы на командный пункт для наведения бомбардировочной авиации", - сказал Гордеев.

Он отметил, что специалисты РЭБ также отработали организацию прикрытия боевых позиций от поражения крылатыми ракетами "противника".

По словам Гордеева, такие тренировки включают применение опыта ведения современных вооруженных конфликтов и помогают совершенствовать профессиональные навыки военнослужащих.