В ОСК сообщили о завершении концептуального проектирования атомной подлодки "Хаски"
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Предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".
Источник: malachite-spb.ru
Глава корпорации отметил, что сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик подводной лодки
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила концептуальное проектирование атомной подводной лодки пятого поколения "Хаски", сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в опубликованном во вторник интервью газете "Известия".
"Концептуальное проектирование перспективной субмарины пятого поколения "Хаски", как и определение ее облика, нами уже завершено. Было предложено несколько вариантов, теперь из них предстоит выбрать оптимальный. Сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки. Остальное про "Хаски" - пока военная тайна", - сказал Рахманов изданию.
В конце апреля Рахманов сообщал, что аванпроект "Хаски" доработают в соответствии с замечаниями представителей Военно-морского флота России. До этого в ОСК заявляли, что формирование облика новой атомной подлодки завершат в течение двух лет. В конце 2017 года глава корпорации отмечал, что проектирование субмарины пятого поколения займет не менее пяти лет.
Разработка многоцелевой атомной подлодки нового поколения ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. Сейчас в России строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа "Ясень" и стратегических подводных лодок типа "Борей".
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22.05.2018
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