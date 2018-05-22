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В ОСК сообщили о завершении концептуального проектирования атомной подлодки "Хаски"

23.05.2018 ТАСС 667 0
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АПЛ "Хаски"
Предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".
Источник: malachite-spb.ru

Глава корпорации отметил, что сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик подводной лодки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила концептуальное проектирование атомной подводной лодки пятого поколения "Хаски", сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в опубликованном во вторник интервью газете "Известия".

"Концептуальное проектирование перспективной субмарины пятого поколения "Хаски", как и определение ее облика, нами уже завершено. Было предложено несколько вариантов, теперь из них предстоит выбрать оптимальный. Сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки. Остальное про "Хаски" - пока военная тайна", - сказал Рахманов изданию.

В конце апреля Рахманов сообщал, что аванпроект "Хаски" доработают в соответствии с замечаниями представителей Военно-морского флота России. До этого в ОСК заявляли, что формирование облика новой атомной подлодки завершат в течение двух лет. В конце 2017 года глава корпорации отмечал, что проектирование субмарины пятого поколения займет не менее пяти лет.

Разработка многоцелевой атомной подлодки нового поколения ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. Сейчас в России строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа "Ясень" и стратегических подводных лодок типа "Борей".
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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ОСК
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Хаски

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