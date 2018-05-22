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БТР-40 остаются на службе в Индонезии

23.05.2018 bmpd.livejournal.com 540 0
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Фотография модернизированных старых советских колесных бронетранспортеров БТР-40 на вооружении недавно сформированной 13-й отдельной кавалерийской роты (Kompi Kavaleri-13) 6-го окружного территориального командования (Kodam VI / Mulawarman) сухопутных войск Индонезии (Восточный Калимантан). Церемония ввода 13-й кавалерийской роты в боевой состав состоялась 15 мая 2018 года в округе Кутайкартанегара. Помимо БТР-40, на вооружении роты состоят бронетранспортеры Anoa индонезийского производства с колесной формулой 6х6.

Вооруженные силы Индонезии получили значительное количество (более 200) БТР-40 из СССР в период правления Сукарно в конце 1950-х и начале 1960-х годов. С середины 1990-х годов индонезийская армия вела работы по модернизации БТР-40 на своих ремонтных предприятиях, включая установку нового дизельного двигателя Isuzu и коробки передач Isuzu. Один из вариантов этой модернизации (с установкой броневой крыши и броневой башни) и представлен на снимке. Считается, что сейчас в вооруженных силах Индонезии остается минимум 96 БТР-40, кроме того, некоторое количество машин используется в полиции Индонезии.

Модернизированные бронетранспортеры БТР-40 в составе 13-й отдельной кавалерийской роты 6-го окружного территориального командования сухопутных войск Индонезии. Восточный Калимантан, май 2018 года (с) армия Индонезии (via defense-studies.blogspot.com )
22.05.2018
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Страны
Индонезия
Россия

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