Новый вариант 155-мм колесной самоходной гаубицы EVA

На прошедшей с 16 по 18 мая 2018 года в столице Словакии Братиславе 7-й международной оборонной выставке IDEB-2018, cловацкая компания KONSTRUKTA - Defence (фактически артиллерийское КБ, входящее в состав словацкого холдинга DMD Group) совместно с чешско-словацким объединением Czechoslovak Group Ярослава Стрнада (CSG, частично контролирует и группу DMD Group) представили новый вариант 155-мм/52 самоходной гаубицы EVA на колесном шасси. Новый вариант EVA выполнен на колесном шасси 8х8, в отличие от варианта на шасси 6х6, демонстрировавшегося в 2015 году.

Опытный образец чешско-словацкой 155-мм/52 самоходной гаубицы EVA в варианте на шасси с колесной формулой 8х8 в экспозиции выставки IDEB-2018. Братислава, 18.05.2018 (с) uspolitics.10ztalk.com

В новой версии EVA 155-мм/52 гаубица установлена на шасси Tatra T815-7 8×8.1R с колесной формулой 8х8. Боевая масса установки 28 тонн, длина 11,5 м, ширина 2,7 м, высота 3,8 м. МАшина оснащена дизельным двигателем Tatra T3C-928.90 мощностью 300 КВт и вспомогательной дизельной силовой установкой Lombardini 11LD626-3 мощностью 30 КВт.

155-мм/52 гаубица имеет объем зарядной каморы 23 литра. Артиллерийская часть EVA установлена на поворотной платформе (угол горизонтального наведения по 60 град на каждую сторону, максимальный угол возвышения 75 град) в задней части шасси и может управляться как из бронированной кабины экипажа, так и с помощью выносного пульта. Орудие оснащено полностью автоматизированной системой заряжания с автоматом заряжания, в котором находятся готовые к стрельбе 12 снарядов и 12 зарядов. Еще 12 снарядов и 12 зарядов размещаются в герметичной укладке. Автомат заряжания позволят сделать пять выстрелов в течении одной минуты , или 12 выстрелов в течении трех минут. Возможна стрельба сериями по четыре-шесть снарядов по нескольким различным целям последовательно по данным системы управления огнем. Скорострельность при резервном ручном заряжании - до 2 выстр/мин. Максимальная дальность стрельбы САУ может достигать 41 км при использовании снарядов улучшенной аэродинамической формы с донным газогенератором ERFB-BB (extended-range full-bore base bleed).

Высокоавтоматизированная система управления огнем включает автономную инерциальную навигационную систему, а также круглосуточную опто-электронную систему Sagem CM3 MR (включающую лазерный дальномер и тепловизор) для возможности ведения огня прямой наводкой. Установлена РЛС измерения начальной с корости снаряда.

Выпуск системы в случае получения на нее заказов должен осуществляться на входящем в состав DMD Group предприятии ZTS - ŠPECIÁL в Дубнице (бывшее ведущее артиллерийское производство Skoda).

Опытный образец чешско-словацкой 155-мм/52 самоходной гаубицы EVA в варианте на шасси с колесной формулой 8х8 (c) Miroslav Gyürösi / Jane's