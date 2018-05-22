Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Увядшие "Гвоздики" 2С1 для ВСУ в Донбассе

23.05.2018 Военно-промышленный курьер 933 0
0
Понравилась новость?
 0
Самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика"
Списанная из состава Войска Польского 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", используемая в качестве рекламы польской фирмы Scrapers (Прушков) по скупке металлолома.
Источник: leo48.flog.pl

Страны НАТО поставляют на Украину старое советское оружие

Информация о том, что страны Восточной Европы вооружают киевские формирования старым советским вооружением со своих складов длительного хранения, появлялась в различных источниках еще осенью 2014 года. Впрочем, официальных подтверждений эти данные тогда не получали. Но сейчас ситуация изменилась. После того, как США объявили о начале официальных поставок "летального оружия", их сателлиты тоже вышли из тени.

На днях чешская компании Czechoslovak Group сообщила о том, что подписала контракт на поставку в Украину самоходных гаубиц и боевых машин пехоты, произведенных в Польше по советской лицензии.

 

Так, украинские вооруженные формирования получат САУ 2S1 (2С1 "Гвоздика"). Это советская 122-мм самоходная гаубица, разработанная ОКБ-9 завода "Уралмаш" и Харьковским заводом имени Серго Орджоникидзе (ныне — Харьковский тракторный завод). За время производства (с 1969 по 1991 год) в Советском Союзе было выпущено более 10 000 "Гвоздик". Кроме того,  осуществлялся выпуск этих боевых машин в Болгарии и Польше. Примечательно, что в Czechoslovak Group отказались назвать объем и стоимость сделки. 

 

И это неудивительно, если учесть, что поставки будут осуществляться через фирму Excalibur Army (входит в состав Czechoslovak Group) с привлечением посредника в лице польской компании Wtorplast, которая уже была вовлечена в один оружейный скандал, связанный с перепродажей на Украину старых БМП-1 армии ЧССР с восьмикратной "накруткой"! 

 

Очевидно, что после этого громкого скандала украинцы попросили своих "западных партнеров" быть сдержаннее и не раскрывать перед СМИ подробности сделок. В контексте этого очевидно, что вопрос, почему Киев закупает за границей "Гвоздики", которых должно быть много в украинских арсеналах, является праздным. За САУ с родных складов откатов не получишь.

 

Что же касается самой "Гвоздики", то эта самоходка, несмотря на свой почтенный возраст, как показали боевые действия на Ближнем Востоке  и в Донбассе, все еще остается достаточно эффективной.

 

Высокая проходимость, мобильность, скорость и солидный запас хода, позволяющие "Гвоздике" действовать совместно с БТР или БМП в боевых порядках наступающих войск, определили для нее нишу самоходного штурмового орудия,  действующего не только с неподготовленных и открытых позиций, но и ведущего огонь прямой наводкой.

 

Но тут выявляется главная проблема "Гвоздики" – слабая защищенность. 2С1 в штатном варианте имеет противопульную броню, не способную защитить экипаж, агрегаты и боеукладку не только от современных ПТУР, но даже от выстрелов РПГ-7 и от крупнокалиберных пулеметов. При этом для огня с закрытых позиций (для чего, собственно, "Гвоздика" и создавалась) ее мощь уступает более современным образцам и для сегодняшних условий явно не достаточна.

 

Исходя из этого, российские военные, приняв решение о продлении "срока службы" 2С1, составили техзадание на модернизацию самоходки, которое, прежде всего, включает повышение уровня защиты до приемлемого уровня, а также автоматизированную систему прицеливания и управления огнем и множество других весьма полезных дополнений.

 

Однако ничего этого в САУ для украинских формирований не предусмотрено. "Вся поставляемая Украине техника прошла генеральный ремонт, после которого ее состояние практически отвечает уровню заново изготовленной. Произведенный ремонт включал в себя полную разборку машин и агрегатов, диагностику составных частей, замену пришедшего в негодность оборудования, послеремонтный монтаж и проверку функционирования всех систем. Ни в коем случае речь не идет об "экспорте металлолома", — рассказал представитель Czechoslovak Group Ондржей Чиртек.

 

Если все сказанное паном Чиртеком правда, то украинские самоходчики получат вполне исправную технику 70-х годов минувшего столетия, броня которой не сможет их защитить ни от гранатометов, ни даже от ПТРД или ПТРС ополченцев, которые  с успехом используются в Донбассе.

 

Но чем быстрее выбьют донбасские ополченцы польско-чешские "Гвоздики" ВСУ, тем быстрее "кое-кому" в Киеве  можно будет закупить новую их партию и получить дополнительные, вполне заслуженные, откаты от иностранных партнеров! О перспективах экипажей "Гвоздик" размышлять при этом не следует.

 

Борис Джерелиевский
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Польша
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
БМП-1
Гвоздика
РПГ-7
Талисман
Компании
ПОЗИС
Севморзавод
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 22:58
  • 24
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 23.05 22:06
  • 40
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 23.05 21:50
  • 9
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
  • 23.05 21:31
  • 7
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 23.05 21:19
  • 1
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
  • 23.05 21:16
  • 1
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 23.05 20:48
  • 10
"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке
  • 23.05 20:35
  • 16
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 23.05 19:12
  • 15
Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины
  • 23.05 18:38
  • 6
Французский поцелуй авиапрома
  • 23.05 18:25
  • 1
Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу
  • 23.05 17:54
  • 64
Дурные предчувствия
  • 23.05 17:48
  • 14
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
  • 23.05 17:07
  • 6
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 23.05 16:53
  • 15
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы