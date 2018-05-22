Увядшие "Гвоздики" 2С1 для ВСУ в Донбассе



Списанная из состава Войска Польского 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", используемая в качестве рекламы польской фирмы Scrapers (Прушков) по скупке металлолома.

Источник: leo48.flog.pl Списанная из состава Войска Польского 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", используемая в качестве рекламы польской фирмы Scrapers (Прушков) по скупке металлолома.Источник: leo48.flog.pl

Страны НАТО поставляют на Украину старое советское оружие

Информация о том, что страны Восточной Европы вооружают киевские формирования старым советским вооружением со своих складов длительного хранения, появлялась в различных источниках еще осенью 2014 года. Впрочем, официальных подтверждений эти данные тогда не получали. Но сейчас ситуация изменилась. После того, как США объявили о начале официальных поставок "летального оружия", их сателлиты тоже вышли из тени.

На днях чешская компании Czechoslovak Group сообщила о том, что подписала контракт на поставку в Украину самоходных гаубиц и боевых машин пехоты, произведенных в Польше по советской лицензии.

Так, украинские вооруженные формирования получат САУ 2S1 (2С1 "Гвоздика"). Это советская 122-мм самоходная гаубица, разработанная ОКБ-9 завода "Уралмаш" и Харьковским заводом имени Серго Орджоникидзе (ныне — Харьковский тракторный завод). За время производства (с 1969 по 1991 год) в Советском Союзе было выпущено более 10 000 "Гвоздик". Кроме того, осуществлялся выпуск этих боевых машин в Болгарии и Польше. Примечательно, что в Czechoslovak Group отказались назвать объем и стоимость сделки.

И это неудивительно, если учесть, что поставки будут осуществляться через фирму Excalibur Army (входит в состав Czechoslovak Group) с привлечением посредника в лице польской компании Wtorplast, которая уже была вовлечена в один оружейный скандал, связанный с перепродажей на Украину старых БМП-1 армии ЧССР с восьмикратной "накруткой"!

Очевидно, что после этого громкого скандала украинцы попросили своих "западных партнеров" быть сдержаннее и не раскрывать перед СМИ подробности сделок. В контексте этого очевидно, что вопрос, почему Киев закупает за границей "Гвоздики", которых должно быть много в украинских арсеналах, является праздным. За САУ с родных складов откатов не получишь.

Что же касается самой "Гвоздики", то эта самоходка, несмотря на свой почтенный возраст, как показали боевые действия на Ближнем Востоке и в Донбассе, все еще остается достаточно эффективной.

Высокая проходимость, мобильность, скорость и солидный запас хода, позволяющие "Гвоздике" действовать совместно с БТР или БМП в боевых порядках наступающих войск, определили для нее нишу самоходного штурмового орудия, действующего не только с неподготовленных и открытых позиций, но и ведущего огонь прямой наводкой.

Но тут выявляется главная проблема "Гвоздики" – слабая защищенность. 2С1 в штатном варианте имеет противопульную броню, не способную защитить экипаж, агрегаты и боеукладку не только от современных ПТУР, но даже от выстрелов РПГ-7 и от крупнокалиберных пулеметов. При этом для огня с закрытых позиций (для чего, собственно, "Гвоздика" и создавалась) ее мощь уступает более современным образцам и для сегодняшних условий явно не достаточна.

Исходя из этого, российские военные, приняв решение о продлении "срока службы" 2С1, составили техзадание на модернизацию самоходки, которое, прежде всего, включает повышение уровня защиты до приемлемого уровня, а также автоматизированную систему прицеливания и управления огнем и множество других весьма полезных дополнений.

Однако ничего этого в САУ для украинских формирований не предусмотрено. "Вся поставляемая Украине техника прошла генеральный ремонт, после которого ее состояние практически отвечает уровню заново изготовленной. Произведенный ремонт включал в себя полную разборку машин и агрегатов, диагностику составных частей, замену пришедшего в негодность оборудования, послеремонтный монтаж и проверку функционирования всех систем. Ни в коем случае речь не идет об "экспорте металлолома", — рассказал представитель Czechoslovak Group Ондржей Чиртек.

Если все сказанное паном Чиртеком правда, то украинские самоходчики получат вполне исправную технику 70-х годов минувшего столетия, броня которой не сможет их защитить ни от гранатометов, ни даже от ПТРД или ПТРС ополченцев, которые с успехом используются в Донбассе.

Но чем быстрее выбьют донбасские ополченцы польско-чешские "Гвоздики" ВСУ, тем быстрее "кое-кому" в Киеве можно будет закупить новую их партию и получить дополнительные, вполне заслуженные, откаты от иностранных партнеров! О перспективах экипажей "Гвоздик" размышлять при этом не следует.

Борис Джерелиевский