Танки будут бить током



Плазменные средства зашиты объектов.

Источник: vpk-news.ru Плазменные средства зашиты объектов.Источник: vpk-news.ru

При 30 тысячах градусов враг испарится

Плазменные средства зашиты объектов, разработанные петербургскими физиками, на порядок эффективнее традиционно применяемых.

О создании и успешных испытаниях образцов плазмодинамических установок, предназначенных для метания противоснарядов в системах активной защиты как стационарных, так и движущихся комплексов, "Военно-промышленному курьеру" рассказал член-корреспондент РАН, академик РАРАН Михаил Сильников. Актуальность создания подобных видов вооружения связана с тем, что существуют объекты, на которых невозможно разместить достаточную массу брони, а активная защита с использованием взрывчатых веществ для отстреливаемых средств исключена по конструктивным или техническим причинам.

В установках применен новый физический принцип генерации энергии для вывода на ответно-встречную траекторию элементов, поражающих атакующие боеприпасы. Для этого используются импульсные электрические разряды (ИЭР) в конденсированной среде. Особенностями метания поражающих элементов за счет ИЭР являются особая концентрация энергии (от 103 до 105 Джоулей на кубический сантиметр), большая скорость ее выделения в канале разряда и высокое давление газоразрядной плазмы (от 108 до 1010 Паскалей) с температурой от 10 000 до 30 000 градусов по шкале Кельвина. Для возбуждения ИЭР, как правило, используется либо высоковольтный пробой разрядного промежутка, либо инициирующий проводник, его замыкающий. Во втором случае электрический импульс может создаваться через длинные промежутки. При этом нелинейная направленность разрядного канала в конденсированной среде формируется при относительно небольших напряжениях.

“Использование электрического разряда стало реальным и перспективным методом активной защиты объектов”

Таким образом, использование электрического разряда становится реальным и перспективным методом активной защиты. Причем, исследования показали, что КПД системы при доработке может быть увеличено в четыре раза. А эффективность плазмодинамических устройств при достаточно разумных затратах энергии на порядок выше, чем у традиционных средств защиты.

Михаил Сильников отмечает прорывный характер проведенных исследований и перспектив их применения при конструировании ВВТ. В настоящее время начинается комплекс ОКР и ОТР по созданию и освоению мелкосерийного производства нескольких модификаций плазмодинамических метательных установок для различных видов охраняемых объектов.

Фотографии устройств демонстрировались на прошедшей в Санкт-Петербурге Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы защиты и безопасности". Подробнее об этом – в ближайших номерах "ВПК".

Алексей Захарцев, корреспондент "ВПК" (Санкт-Петербург)