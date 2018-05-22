Россия отказалась от новейших подлодок "Борей-Б"

Владислав 17020

№3 22.05.2018 11:52 snc - видимо вы не в курсе что в несколько гигапикселов давно отработаны на дронах, полагаю и на орбите есть камеры (обычно сборка из десятков обычных, для орбиты в радиационностойком исполнении ПЗС или CMOS матрицы).

Вы в курсе для чего США проводили "совместное" обследование тихоокеанского побережья Камчатки самолётом с лидаром? Там до 40м распознавание менее метра, на 15-20м уже первые десятки см. Полагаю в случае подвсплытия для выпуска ракет сами знаете что будет.

В Арктике пока полегче.



Американцы для контроля Бофорта и других использовали в частности радиопередатчики НЧ на морской живности и медведях с пересылкой данных на спутник, позднее то же самое с глайдерами, стоимость глайдера - десятки тысяч долл, в розницу примерно как машина, так что запуск 10000 слухачей нюхачей (масла и проч) с радиометром - привычным может стать уже к 2020-2025гг. Сейчас официально десятки неофициально думаю куда больше глайдеров а автономность у них - более года дальности по Тихому шлятся могут из конца в конец.

Пока сдерживает их хотелки производителей откаты и проч - как и у нас но денег в США могут потратить в раз 10 больше.

Судя по инцидентам с кашалотами в тех местах где их не бывает и вырезанных датчиках их непревзойдённые возможности в высокоточной эхолокации в мелководье пытались опробовать для поиска АНПА типа "Цефалопод", т.к. крупные они и техникой засекут.



Кроме того, фаррерский рубеж будет сложнее проходить. Ближе больших сотен км к Анлии будет трудно подойти и невозможно крупным АПЛ. Батареи ветряков весьма специфично расположены как и то как именно они стоят а ветряки выдают СНЧ колебания на опоры до долей герц позволяет полагать что это также служит или сейчас или в ближайшем для создания акустического источника с протяжённостью при их синфазности и ещё кое чем в десятки км и определённой диаграммой направленности





- АФАР это если грубо/



А это не для вас а для геофизиков:



На 2012г:





ПОЛЯ оффшорных ВЭС:





Могут под разными предлогами поставить и плавающих как в КНР ветровые ресурсы высокие:





По США:





Есть и другое, познакомьтесь внимательно со списком статей и содержанием некоторых этого талантливого компилятора, он был автором проекта в DARPA по поиску подводных лодок и прочего с применением всех шумов океана как технолгенных так и от ВЭС и биологического происхождения, тектонических - кстати их генерируют ветровые фермы и с берега:

https://ece.duke.edu/faculty/jeffrey-krolik - видимо вы не в курсе что в несколько гигапикселов давно отработаны на дронах, полагаю и на орбите есть камеры (обычно сборка из десятков обычных, для орбиты в радиационностойком исполнении ПЗС или CMOS матрицы).Вы в курсе для чего США проводили "совместное" обследование тихоокеанского побережья Камчатки самолётом с лидаром? Там до 40м распознавание менее метра, на 15-20м уже первые десятки см. Полагаю в случае подвсплытия для выпуска ракет сами знаете что будет.В Арктике пока полегче.Американцы для контроля Бофорта и других использовали в частности радиопередатчики НЧ на морской живности и медведях с пересылкой данных на спутник, позднее то же самое с глайдерами, стоимость глайдера - десятки тысяч долл, в розницу примерно как машина, так что запуск 10000 слухачей нюхачей (масла и проч) с радиометром - привычным может стать уже к 2020-2025гг. Сейчас официально десятки неофициально думаю куда больше глайдеров а автономность у них - более года дальности по Тихому шлятся могут из конца в конец.Пока сдерживает их хотелки производителей откаты и проч - как и у нас но денег в США могут потратить в раз 10 больше.Судя по инцидентам с кашалотами в тех местах где их не бывает и вырезанных датчиках их непревзойдённые возможности в высокоточной эхолокации в мелководье пытались опробовать для поиска АНПА типа "Цефалопод", т.к. крупные они и техникой засекут.Кроме того, фаррерский рубеж будет сложнее проходить. Ближе больших сотен км к Анлии будет трудно подойти и невозможно крупным АПЛ. Батареи ветряков весьма специфично расположены как и то как именно они стоят а ветряки выдают СНЧ колебания на опоры до долей герц позволяет полагать что это также служит или сейчас или в ближайшем для создания акустического источника с протяжённостью при их синфазности и ещё кое чем в десятки км и определённой диаграммой направленности- АФАР это если грубо/А это не для вас а для геофизиков:На 2012г:ПОЛЯ оффшорных ВЭС:Могут под разными предлогами поставить и плавающих как в КНР ветровые ресурсы высокие:По США:Есть и другое, познакомьтесь внимательно со списком статей и содержанием некоторых этого талантливого компилятора, он был автором проекта в DARPA по поиску подводных лодок и прочего с применением всех шумов океана как технолгенных так и от ВЭС и биологического происхождения, тектонических - кстати их генерируют ветровые фермы и с берега: