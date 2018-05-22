Россия отказалась от новейших подлодок "Борей-Б"
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Стратегическая атомная подводная лодка (проект 955 Борей) Александр Невский.
Источник: ОАО "ПО Севмаш"
Стратегические АПЛ (атомные подводные лодки) проекта 955Б "Борей-Б" не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, в результате чего после 2023 года "Севмаш" построит еще шесть субмарин проекта 955А "Борей-А", которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"После анализа предложений по созданию АПЛ "Борей-Б" принято решение от них отказаться, поскольку проект строительства этих подлодок не отвечает критерию "стоимость — эффективность". Вместо них в окончательный вариант госпрограммы вооружения до 2027 года включены "Бореи-А"", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, отметил источник, с передачей "Борей-А" число новых стратегических подлодок в боевом составе флота достигнет 14 единиц: 11 — класса "Борей-А", и 3 — класса "Борей".
Подлодки проектов 955 и 955А разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". На "Севмаше" в Северодвинске (Архангельская область) продолжается строительство первой серии подлодок из восьми единиц. В боевой состав флота уже вошли три субмарины изначального проекта 955 "Борей": головная ("Юрий Долгорукий") и серийные ("Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Остальные пять подлодок заложены и строятся по усовершенствованному проекту 955А "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский").
Отличия проектов 955 и 955А неизвестны. По данным из открытых источников, на "Бореях-А", по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью. Подлодки проекта 955Б должны отличаться от подлодок проекта 955А новым водометным движителем и бортовым оборудованием.
Подводные крейсеры стратегического назначения 955 и 955А относятся к четвертому поколению АПЛ и входят в ядерную триаду России. "Бореи" вооружаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Подлодки заменят в Военно-морском флоте России стратегические подводные ракетоносцы третьего поколения — 667БДР на Тихоокеанском флоте и 667БДРМ на Северном.
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21.05.2018
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Владислав
17020
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№1
22.05.2018 10:34
Думаю у ПЛ такого водоизмещения будет мало шансов. God's rods никто не отменял, скорость входа в корпус лодки может достигать 10км/с а точность определения положения достигается системой перекрытия мирового океана и подачей сигнала только в момент коррекции пенетратора. Американцы отработали их на кометах включая пробитие десятков метров льда.
Целесообразнее или вообще другие решения или много, с сотню мелких, буквально по ракете и экипаж из 2-3 человек. В составе роя как подводного так и надводного, космического это будут единственные пилотируемые машины как только ЯО покинуло борт - война началась.
Подводное оружие однажды спасло нас от большой войны в другой, ПЛ предотвратили высадку десанта японцев во Владивостоке и выше после проигрыша в ПортАртуре, Подводный минный заградитель Краб, позволилил сковать на длительное время турецкий флот в Чёрном море, снижали активность противника на Балтике. В ВОВ неудачно применяли несмотря на Маринеско и проч. Повле ВОВ 705 проект изменил концепцию войны на море и заставил американцев тратится на системы в 6-8 раз превосходившие немалые затраты на "Лиры", на 15 лет позволило обогнать по автоматизации, в какиех-то моментах Лиры до сих пор никем не превзойдены - пример сочетания человеческого таланта и умных рук.
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snc
643
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№2
22.05.2018 11:12
Владислав, вы перечитали фантастики. В открытом океане и надводный корабль найти и поразить проблема, а подлодку - кратно сложнее.
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Владислав
17020
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№3
22.05.2018 11:52
snc - видимо вы не в курсе что в несколько гигапикселов давно отработаны на дронах, полагаю и на орбите есть камеры (обычно сборка из десятков обычных, для орбиты в радиационностойком исполнении ПЗС или CMOS матрицы).
Вы в курсе для чего США проводили "совместное" обследование тихоокеанского побережья Камчатки самолётом с лидаром? Там до 40м распознавание менее метра, на 15-20м уже первые десятки см. Полагаю в случае подвсплытия для выпуска ракет сами знаете что будет.
В Арктике пока полегче.
Американцы для контроля Бофорта и других использовали в частности радиопередатчики НЧ на морской живности и медведях с пересылкой данных на спутник, позднее то же самое с глайдерами, стоимость глайдера - десятки тысяч долл, в розницу примерно как машина, так что запуск 10000 слухачей нюхачей (масла и проч) с радиометром - привычным может стать уже к 2020-2025гг. Сейчас официально десятки неофициально думаю куда больше глайдеров а автономность у них - более года дальности по Тихому шлятся могут из конца в конец.
Пока сдерживает их хотелки производителей откаты и проч - как и у нас но денег в США могут потратить в раз 10 больше.
Судя по инцидентам с кашалотами в тех местах где их не бывает и вырезанных датчиках их непревзойдённые возможности в высокоточной эхолокации в мелководье пытались опробовать для поиска АНПА типа "Цефалопод", т.к. крупные они и техникой засекут.
Кроме того, фаррерский рубеж будет сложнее проходить. Ближе больших сотен км к Анлии будет трудно подойти и невозможно крупным АПЛ. Батареи ветряков весьма специфично расположены как и то как именно они стоят а ветряки выдают СНЧ колебания на опоры до долей герц позволяет полагать что это также служит или сейчас или в ближайшем для создания акустического источника с протяжённостью при их синфазности и ещё кое чем в десятки км и определённой диаграммой направленности
- АФАР это если грубо/
А это не для вас а для геофизиков:
На 2012г:
ПОЛЯ оффшорных ВЭС:
Могут под разными предлогами поставить и плавающих как в КНР ветровые ресурсы высокие:
По США:
Есть и другое, познакомьтесь внимательно со списком статей и содержанием некоторых этого талантливого компилятора, он был автором проекта в DARPA по поиску подводных лодок и прочего с применением всех шумов океана как технолгенных так и от ВЭС и биологического происхождения, тектонических - кстати их генерируют ветровые фермы и с берега:
https://ece.duke.edu/faculty/jeffrey-krolik
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Александр К.
56
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№4
22.05.2018 13:07
Не стоит пока реагировать.
Источник публикации (Лента ру) не вызывает доверия, как и было с многими подобными заявлениями..
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Владислав
17020
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№5
22.05.2018 13:18
Чую кончится это уничтожением в минуты всего нашего подводного флота, возможно кроме нескольких глубоководных станций, "Лошарик" имеет вроде шансы получше. Я смотрел глубны работ глайдеров - там километры в нижней части траектории. Картинки 2008 и 2012гг, откуда не знаю.
При 10тыс тонн и выше возможен поиск с орбиты - технологию при Горбачёве/ЕБН передали США. Сейчас речь идёт о запуске мсетей из тысяч спуников, некоторые будут обладать подобными возможностями и вес субмарин упадёт до тысяч, возможно больших сотен тонн водоизм. - к вопросу ЗАЧЕМ ГЕОФИЗИКА
Вывод скорее всего до недавнего ДельтаХэви, на первой ступени РД-180...
Контроль на разных глубинах от нуля до километров. Это один из первых 2005 год. [/img]
Чувствительность магнетометров на сквидах - ФЕМТОТЕСЛА это на несколько порядков чем у лучшего геофизического магнитометра что располагаю, если летит рой небольшой, массив датчиков, то ЛЮБАЯ железка видна, переходить на пластики и совсем иные системы придётся
77К достижимо например при заправке СПГ в качестве топлива или жидким водородом как есть в некоторых ЛЕТАВШИХ дронах США для Арктики как раз. На машине стояли двигатели от грузовика Ford с ресурсом 400тыс часов. Лили алюминий для снижения собственных полей (они компенсируются впрочем до меры) и веса.
Стальной такой почует на ЛЮБОЙ глубине сколько не размагничивай. Трёхосевой магнитометр, работа парой или более дронов и никакие компенсаторы МП много не дадут,
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Os
177
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№6
22.05.2018 13:26
Подскажите, пожалуйста, человеку очень далекому от флота: почему на судах, на подводных лодках, в том числе, такие большие экипажи? Чем заняты?
В идеале видится ситуация, когда на корабле все автоматизировано и команда состоит из нескольких человек. Это действительно, труднодостижимо?
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