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«Ростелеком» предложит чиновникам смартфон на российской операционной системе

22.05.2018 Ведомости 741 4
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Смартфон Inoi
Смартфон Inoi под операционной системой Sailfish.
Источник: Дмитрий Новожилов / Ведомости

Его можно купить и в розницу – аппарат стоит 11 990 рублей

«Ростелеком» хочет, чтобы его смартфоны под операционной системой Sailfish использовались федеральными чиновниками, рассказал президент оператора Михаил Осеевский. По его словам, компания подготовила и направила в Минкомсвязи соответствующий проект постановления правительства.


Документ предписывает сотрудниками федеральных министерств и ведомств использовать смартфоны с операционной системой Sailfish, уточняет сотрудник одного из федеральных ведомств. Минкомсвязи обсуждает проект с профильными ведомствами, добавил Осеевский. Возможно, согласование завершится летом. Проект действительно обсуждается, подтверждает чиновник.


Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.


Также Осеевский утверждает, что «Ростелеком» ведет переговоры о выпуске смартфонов под Sailfish с некоторыми вендорами. Их имен он не назвал.


В марте совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 75% акций компаний «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», развивающих Sailfish. Обе компании контролировались основателем группы ЕСН Григорием Березкиным. Сумму сделки стороны не разглашают.


Осенью прошлого года один из игроков российского IT-рынка говорил «Ведомостям», что инвестиции в проект структур ЕСН могут составлять $10-20 млн. Представитель Березкина сообщал о десятках миллионов долларов. Предприниматель оценивает весь актив в $50 млн, говорили в апреле 2017 г. два собеседника «Ведомостей».


В 2016 г. «Вотрон» создал компанию ОМП, которая и взяла на себя развитие Sailfish Mobile OS RUS. Это единственная мобильная ОС, которая входит в реестр отечественного софта. И работает под ней пока что единственный серийный смартфон – Inoi R7. В прошлом году контракт на закупку 15 000 таких аппаратов заключила «Почта России». Кроме того, в сентябре 2017 г. смартфон был подарен премьер-министру России Дмитрию Медведеву.


Аппарат можно купить и в розницу – в интернет-магазине buyon.ru он стоит 11 990 руб.


Валерий Кодачигов
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Ведомости
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Страны
Россия
Компании
Минкомсвязь России
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Владислав
17020
№1
22.05.2018 09:24
Одна из лучших операционок для мобил, старая разработка Нокии - команда разработчиков оттуда ушла основав Jolla. MeeGo в девичестве. Подробнее https://setphone.ru/stati/sailfish-os-osobennosti-i-preimushhestva/

Есть куски закрытого кода, если их передали то тогда хорошо а вообще для военных и VIP нужно что от Касперского просить в 2-3 версиях. Его ОС судя по реакции США явно в лидерах по безопасности. Это не линукс и даже не юникс но POSIX совместимая ОС (под Юникс приложения большинство работает а их десятк и тысяч, причём от микро до огромных САПР) с рядом интересных особенностей. Думаю именно они должны стоят в разных модификациях на ВСЕЙ гостехнике РФ с особыми требованиями.

Смартфон слабые ТТХ имеет надо ещё что подобное помощнее в линейке иметь, но ценовой диапазон 12тыс рублей также нужен как наиболее массовый.
Если вам нужна хоть какая-то конфиденциальность выше чем у андроида и iOS то это недорогой приличный вариант для серьёзного человека. Ну а так невзламываемых смартфонов не существует. Тут хоть есть шанс что при грамотном наборе ПО вашим отделом безопасности подобранным можно какие-то документы ДСП иметь. Возможно клиент работы с корпоративной базой данных. При ряде соотв мер на серверах, т.к. в сетях что угодно могут наделать с информацией. Как минимум стойкое шифрование, лучше аппаратный блок было бы разумно поставить на такой смартфон, его покупают не в игрушки играть а работать.
0
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IL
Tornado
292
№2
22.05.2018 09:45
Цитата, q
Его ОС судя по реакции США явно в лидерах по безопасности.


Далеко не в лидерах ,не спорю хороший анртивирус но в нем нет ничего такого уникального  что бы не было и в других ПО. Россия находится под санкциями и соответсвенно под них попадют российкиие компании.

https://business-swiss.ch/2018/03/laboratoriya-kasperskogo-shvejtsariyu/[/url]


Цитата, q
Лаборатория Касперского переведёт бизнес в Швейцарию

Касперский в Швейцарии к 2020 году

Строительство центра обработки данных Касперского в Швейцарии планируют начать в течение «следующих нескольких недель» и закончить к 2020 году. Глава и основатель компании Евгений Касперский уже дал «добро», как и швейцарские власти – они готовы предоставить ему «безоговорочную поддержку».



Лаборатория Касперского в Швейцарии сможет анализировать подозрительные данные нескольких миллионов пользователей Европы и США со своего швейцарского центра обработки данных.
0
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RU
Владислав
17020
№3
22.05.2018 09:53
Ну да, работа израильских спецслужб явно видна по данному посту.
-2
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IL
Tornado
292
№4
22.05.2018 09:57
Цитата, q
Ну да, работа израильских спецслужб явно видна по данному посту.

Проблемы с чтением? Швейцарский саит. Касперский переводит часть бизнесса затрагивующего клиентов из США и европы что бы обоити санкции.

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