«Ростелеком» предложит чиновникам смартфон на российской операционной системе
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Смартфон Inoi под операционной системой Sailfish.
Источник: Дмитрий Новожилов / Ведомости
Его можно купить и в розницу – аппарат стоит 11 990 рублей
«Ростелеком» хочет, чтобы его смартфоны под операционной системой Sailfish использовались федеральными чиновниками, рассказал президент оператора Михаил Осеевский. По его словам, компания подготовила и направила в Минкомсвязи соответствующий проект постановления правительства.
Документ предписывает сотрудниками федеральных министерств и ведомств использовать смартфоны с операционной системой Sailfish, уточняет сотрудник одного из федеральных ведомств. Минкомсвязи обсуждает проект с профильными ведомствами, добавил Осеевский. Возможно, согласование завершится летом. Проект действительно обсуждается, подтверждает чиновник.
Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.
Также Осеевский утверждает, что «Ростелеком» ведет переговоры о выпуске смартфонов под Sailfish с некоторыми вендорами. Их имен он не назвал.
В марте совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 75% акций компаний «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», развивающих Sailfish. Обе компании контролировались основателем группы ЕСН Григорием Березкиным. Сумму сделки стороны не разглашают.
Осенью прошлого года один из игроков российского IT-рынка говорил «Ведомостям», что инвестиции в проект структур ЕСН могут составлять $10-20 млн. Представитель Березкина сообщал о десятках миллионов долларов. Предприниматель оценивает весь актив в $50 млн, говорили в апреле 2017 г. два собеседника «Ведомостей».
В 2016 г. «Вотрон» создал компанию ОМП, которая и взяла на себя развитие Sailfish Mobile OS RUS. Это единственная мобильная ОС, которая входит в реестр отечественного софта. И работает под ней пока что единственный серийный смартфон – Inoi R7. В прошлом году контракт на закупку 15 000 таких аппаратов заключила «Почта России». Кроме того, в сентябре 2017 г. смартфон был подарен премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Аппарат можно купить и в розницу – в интернет-магазине buyon.ru он стоит 11 990 руб.
Валерий Кодачигов
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15.05.2018
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Владислав
17020
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№1
22.05.2018 09:24
Одна из лучших операционок для мобил, старая разработка Нокии - команда разработчиков оттуда ушла основав Jolla. MeeGo в девичестве. Подробнее https://setphone.ru/stati/sailfish-os-osobennosti-i-preimushhestva/
Есть куски закрытого кода, если их передали то тогда хорошо а вообще для военных и VIP нужно что от Касперского просить в 2-3 версиях. Его ОС судя по реакции США явно в лидерах по безопасности. Это не линукс и даже не юникс но POSIX совместимая ОС (под Юникс приложения большинство работает а их десятк и тысяч, причём от микро до огромных САПР) с рядом интересных особенностей. Думаю именно они должны стоят в разных модификациях на ВСЕЙ гостехнике РФ с особыми требованиями.
Смартфон слабые ТТХ имеет надо ещё что подобное помощнее в линейке иметь, но ценовой диапазон 12тыс рублей также нужен как наиболее массовый.
Если вам нужна хоть какая-то конфиденциальность выше чем у андроида и iOS то это недорогой приличный вариант для серьёзного человека. Ну а так невзламываемых смартфонов не существует. Тут хоть есть шанс что при грамотном наборе ПО вашим отделом безопасности подобранным можно какие-то документы ДСП иметь. Возможно клиент работы с корпоративной базой данных. При ряде соотв мер на серверах, т.к. в сетях что угодно могут наделать с информацией. Как минимум стойкое шифрование, лучше аппаратный блок было бы разумно поставить на такой смартфон, его покупают не в игрушки играть а работать.
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Tornado
292
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№2
22.05.2018 09:45
Цитата, q
Его ОС судя по реакции США явно в лидерах по безопасности.
Далеко не в лидерах ,не спорю хороший анртивирус но в нем нет ничего такого уникального что бы не было и в других ПО. Россия находится под санкциями и соответсвенно под них попадют российкиие компании.
https://business-swiss.ch/2018/03/laboratoriya-kasperskogo-shvejtsariyu/[/url]
Цитата, q
Лаборатория Касперского переведёт бизнес в Швейцарию
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Владислав
17020
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№3
22.05.2018 09:53
Ну да, работа израильских спецслужб явно видна по данному посту.
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