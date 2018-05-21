Советские "Гвоздики" начали восстанавливать в Ливии

В Ливии замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и машина комплекса управления огнем самоходной артиллерии 1В12 на базе МТ-ЛБу в необычной для здешних мест однотонной зеленой защитной окраске. Ранее, как правило, в объективы попадала техника песочного цвета или в специальном камуфляже.

Также военные эксперты обратили внимание, что САУ выглядит так, словно недавно покинули корпуса ремонтного предприятия. В настоящее время стороны, участвующие в конфликте в Ливии, интенсивно восстанавливают оставшуюся от армии Каддафи боевую технику.

В прошлом вооруженные силы получили более полутора сотен самоходок "Гвоздика". Интересной особенностью артиллерии армии бывшего режима было то, что техника закупалась как в странах Варшавского договора, так и НАТО. Поэтому, кроме советских 2С1, 2С3 и vz.77 Dana, встречались итальянские САУ Palmaria и даже американские М109.

В настоящее время при возвращении старой техники в строй предпочтение отдается образцам, выпущенным в СССР. Традиционно это оружие отличается простотой и ремонтопригодностью. К тому же эта САУ, хоть и считается устаревшей, при умелом обращении может причинить немало проблем противнику. Что и продемонстрировали боевые действия на территории бывшего Советского Союза и в Сирии.

Алексей Брусилов