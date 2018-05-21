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Советские "Гвоздики" начали восстанавливать в Ливии

22.05.2018 Российская газета 350 0
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2С1 "Гвоздика"
2С1 "Гвоздика".
Источник: rg.ru

В Ливии замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и машина комплекса управления огнем самоходной артиллерии 1В12 на базе МТ-ЛБу в необычной для здешних мест однотонной зеленой защитной окраске. Ранее, как правило, в объективы попадала техника песочного цвета или в специальном камуфляже.



Также военные эксперты обратили внимание, что САУ выглядит так, словно недавно покинули корпуса ремонтного предприятия. В настоящее время стороны, участвующие в конфликте в Ливии, интенсивно восстанавливают оставшуюся от армии Каддафи боевую технику.

В прошлом вооруженные силы получили более полутора сотен самоходок "Гвоздика". Интересной особенностью артиллерии армии бывшего режима было то, что техника закупалась как в странах Варшавского договора, так и НАТО. Поэтому, кроме советских 2С1, 2С3 и vz.77 Dana, встречались итальянские САУ Palmaria и даже американские М109.

В настоящее время при возвращении старой техники в строй предпочтение отдается образцам, выпущенным в СССР. Традиционно это оружие отличается простотой и ремонтопригодностью. К тому же эта САУ, хоть и считается устаревшей, при умелом обращении может причинить немало проблем противнику. Что и продемонстрировали боевые действия на территории бывшего Советского Союза и в Сирии.


Алексей Брусилов
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Ливия
Польша
Россия
Сирия
США
Продукция
2С3 Акация
Dana vz.77
M109
Гвоздика
МТ-ЛБ
Проекты
NATO

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