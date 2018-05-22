Сирия может найти замену С-300 в Иране, КНДР или Китае
|
|
Ракетные удары по территории Сирии, которые наносит Израиль, и угрозы со стороны стран НАТО вынуждают руководство страны искать пути укрепления системы противовоздушной обороны страны. Больше всего Сирия нуждается в зенитных ракетных системах большой дальности, способных сбивать не только ракеты, но и самолеты.
|Разработанная в Иране зенитная ракетная система Bavar 373.
|Источник: Tasnim News Agency / wikimedia.org
Помимо России, располагающей подходящими для решения этих задач системами С-300, сирийцы могут приобрести необходимые им ЗРС у Ирана, КНДР или Китая, сообщает Military Watch.
Разработанная в Иране зенитная ракетная система Bavar 373 была запущена в производство в августе 2016 года. Бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди охарактеризовал эту систему как аналог российской С-300. ЗРС была разработана таким образом, чтобы быть совместимой с другими советскими комплексами, такими как, к примеру, С-200. Хотя Иран, вероятнее всего, готов предоставить Bavar 373 Сирии со скидкой или в качестве военной помощи, способность этих систем противостоять израильской авиации ограничена. В то же время их использование может предоставить Ирану дополнительные рычаги влияния на Сирию.
|ЗРС KN-06.
|Источник: Stefan Krasowski / wikimedia.org
Еще одним поставщиком зенитных систем может стать Северная Корея, один из давних военных партнеров Дамаска. Ранее КНДР неоднократно участвовала в модернизации сирийских вооружений. Серийное производство ЗРС KN-06, испытания которой завершились в 2017 году, уже началось. По характеристикам эта система практически идентична российской С-300. Ожидается, что в будущем большое количество этих систем будет развернуто на территории Северной Кореи.
Пока сложно сказать, согласится ли Пхеньян предоставить Дамаску новые ЗРС, учитывая их важность для обороны КНДР. Развертывание KN-06 в Сирии позволит Израилю и США оценить возможности этих зенитных систем, чтобы лучше подготовиться к военной агрессии в отношении Северной Кореи. Также возможность неудачного исхода при столкновении с израильскими F-15I может подорвать доверие к одному из ключевых элементов северокорейской системы ПВО. ЗРС KN-06 отлично подходит для задач, стоящих перед сирийской системой ПВО. Однако пока неизвестно, будет ли Дамаск стремиться к приобретению этих систем наряду с получением северокорейской помощи в модернизации существующих комплексов противовоздушной обороны.
|Зенитная ракетная система HQ-9B.
|Источник: Jian Kang / wikimedia.org
Третьим потенциальным поставщиком необходимых Сирии ЗРС является Китай, чьи системы ПВО считаются одними из самых боеспособных в мире. Зенитная ракетная система HQ-9B превосходит самые последние модификации С-300, но не дотягивает до уровня С-400. Ранее Пекин уже демонстрировал готовность экспортировать HQ-9. Эти системы предлагали купить Турции, в результате сделавшей выбор в пользу российских С-400.
HQ-9 поражает цели двухступенчатыми ракетами, вес осколочно-фугасной боевой части которых составляет 180 килограммов. Максимальная скорость полета ракеты - 4,2 Маха, утверждает Military Watch. Максимальная дальность действия HQ-9B - 300 километров. Комбинированная головка самонаведения сочетает в себе полуактивную радиолокационную, телевизионную и инфракрасную системы наведения. Приобретение таких систем даст Сирии более значительное преимущество, чем получение С-300ПМУ2. Кроме того, HQ-9B совместима с уже имеющимися у Дамаска ЗРК С-200.
Китай и раньше продавал наступательные и оборонительные вооружения на Ближнем Востоке, став одним из ключевых поставщиков Ирана, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако в отличие от С-300, которые Россия могла бы передать Сирии бесплатно, Китай, вероятнее всего, предложит Дамаску купить HQ-9B за полную цену. Также Пекин будет рассчитывать на большую роль в послевоенном восстановлении Сирии.
Илья Максимов
|
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.04.2018 Победа перехватом
17.07.2017 Даже муха не пролетит
16.03.2017 Ракетный компромисс: кто выиграет от сделки России и Турции по С-400
16.03.2017 США ведут кампанию по дискредитации российских дальнобойных систем ПВО-ПРО
12.10.2016 Системы противоракетной обороны в мире
02.04.2014 «Триумф» для Китая
22.06.2011 Россия в 2011-2014 гг. сохранит мировое лидерство по экспорту ЗРС большой дальности, несмотря на потери на рынках Ирана и Ливии
15.05.2018 Российский С-400 не так уж прост, он может атаковать до 40 самолетов одновременно!
|
ankh-andrej
1215
|
№1
22.05.2018 12:54
Вся неприятность в том, что наши опять наговорили про возможные поставки С-300 в Сирию всем всем всем. Но выполнение данной опции видимо имеет существенные риски для нас, неизвестного лично для простых граждан характера, что не позволяет осуществить сказанное. Опять слова впереди дел. Остальное не существенно. С-300 без подготовленного расчёта на мой взгляд бесполезно. Пусть китайцы подсавляются.
|
0Сообщить модератору
|
Alvin
73
|
№2
22.05.2018 14:26
Вот интересная статья: http://www.km.ru/print/824865
|
0Сообщить модератору