Сирия может найти замену С-300 в Иране, КНДР или Китае

Ракетные удары по территории Сирии, которые наносит Израиль, и угрозы со стороны стран НАТО вынуждают руководство страны искать пути укрепления системы противовоздушной обороны страны. Больше всего Сирия нуждается в зенитных ракетных системах большой дальности, способных сбивать не только ракеты, но и самолеты.

Разработанная в Иране зенитная ракетная система Bavar 373. Источник: Tasnim News Agency / wikimedia.org

Помимо России, располагающей подходящими для решения этих задач системами С-300, сирийцы могут приобрести необходимые им ЗРС у Ирана, КНДР или Китая, сообщает Military Watch.

Разработанная в Иране зенитная ракетная система Bavar 373 была запущена в производство в августе 2016 года. Бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди охарактеризовал эту систему как аналог российской С-300. ЗРС была разработана таким образом, чтобы быть совместимой с другими советскими комплексами, такими как, к примеру, С-200. Хотя Иран, вероятнее всего, готов предоставить Bavar 373 Сирии со скидкой или в качестве военной помощи, способность этих систем противостоять израильской авиации ограничена. В то же время их использование может предоставить Ирану дополнительные рычаги влияния на Сирию.

ЗРС KN-06. Источник: Stefan Krasowski / wikimedia.org

Еще одним поставщиком зенитных систем может стать Северная Корея, один из давних военных партнеров Дамаска. Ранее КНДР неоднократно участвовала в модернизации сирийских вооружений. Серийное производство ЗРС KN-06, испытания которой завершились в 2017 году, уже началось. По характеристикам эта система практически идентична российской С-300. Ожидается, что в будущем большое количество этих систем будет развернуто на территории Северной Кореи.

Пока сложно сказать, согласится ли Пхеньян предоставить Дамаску новые ЗРС, учитывая их важность для обороны КНДР. Развертывание KN-06 в Сирии позволит Израилю и США оценить возможности этих зенитных систем, чтобы лучше подготовиться к военной агрессии в отношении Северной Кореи. Также возможность неудачного исхода при столкновении с израильскими F-15I может подорвать доверие к одному из ключевых элементов северокорейской системы ПВО. ЗРС KN-06 отлично подходит для задач, стоящих перед сирийской системой ПВО. Однако пока неизвестно, будет ли Дамаск стремиться к приобретению этих систем наряду с получением северокорейской помощи в модернизации существующих комплексов противовоздушной обороны.

Зенитная ракетная система HQ-9B. Источник: Jian Kang / wikimedia.org

Третьим потенциальным поставщиком необходимых Сирии ЗРС является Китай, чьи системы ПВО считаются одними из самых боеспособных в мире. Зенитная ракетная система HQ-9B превосходит самые последние модификации С-300, но не дотягивает до уровня С-400. Ранее Пекин уже демонстрировал готовность экспортировать HQ-9. Эти системы предлагали купить Турции, в результате сделавшей выбор в пользу российских С-400.

HQ-9 поражает цели двухступенчатыми ракетами, вес осколочно-фугасной боевой части которых составляет 180 килограммов. Максимальная скорость полета ракеты - 4,2 Маха, утверждает Military Watch. Максимальная дальность действия HQ-9B - 300 километров. Комбинированная головка самонаведения сочетает в себе полуактивную радиолокационную, телевизионную и инфракрасную системы наведения. Приобретение таких систем даст Сирии более значительное преимущество, чем получение С-300ПМУ2. Кроме того, HQ-9B совместима с уже имеющимися у Дамаска ЗРК С-200.

Китай и раньше продавал наступательные и оборонительные вооружения на Ближнем Востоке, став одним из ключевых поставщиков Ирана, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако в отличие от С-300, которые Россия могла бы передать Сирии бесплатно, Китай, вероятнее всего, предложит Дамаску купить HQ-9B за полную цену. Также Пекин будет рассчитывать на большую роль в послевоенном восстановлении Сирии.

Илья Максимов