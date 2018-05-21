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HMAS Sydney: третий "Хобарт" австралийскх ВМС

22.05.2018 Warspot 447 0
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Эсминец HMAS Sydney.
Эсминец HMAS Sydney.
Источник: maritime-executive.com

К концу следующего года ВМС Австралии получат третий ракетный эсминец типа Hobart. Вчера, 20 мая, портал maritime-executive.com сообщил о том, что на верфи компании ASC в Oсборне состоялась торжественная церемония спуска на воду нового ракетного эсминца HMAS Sydney.

Австралийские эсминцы созданы на базе фрегатов типа ?lvaro de Baz?n, спроектированных компанией Navantia для ВМС Испании. В период с 1999 по 2012 год было построено пять таких фрегатов, предназначенных для действий в составе поисково-ударной группы во главе с авианосцем.

HMAS Sydney был заложен в декабре 2015 года и должен быть передан флоту во второй половине 2019 года. В австралийском военном ведомстве эсминцы типа Hobart называют "самыми мощными боевыми кораблями, которыми когда-либо располагала Австралия".

Эсминцы типа Hobart строятся по программе SEA 4000, согласно которой австралийские ВМС должны получить три современных многоцелевых боевых корабля. Длина эсминца типа Hobart составляет 147 м, водоизмещение — 6150 т. Каждый из кораблей будет оснащён системой AEGIS с многофункциональной РЛС Lockheed Martin AN/SPY-1D(V) и 48-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41, в которой должны размещаться зенитные ракеты Standard SM-2 и ESSM (в перспективе — Standard SM-6 и Tomahawk).
21.05.2018
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Страны
Австpалия
Испания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SM-2
SM-6
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
Navantia
Проекты
Авианосец

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