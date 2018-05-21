Александр Носатов: Балтийский флот держит курс на обновление



Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского флота. 28 июля 2017.

Источник: РИА Новости Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского флота. 28 июля 2017.Источник: РИА Новости

ЦАМТО, 21 мая. В последнее десятилетие Балтийский флот держит курс на обновление. Об этом заявил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов в своем выступлении по случаю 315-летия военно-морского объединения, которое отмечалось 18 мая.

"Каждый год флот планово пополняется новейшими образцами вооружения и техники. Кроме того, уже имеющаяся на вооружении техника проходит модернизацию и по своим параметрам соответствует времени. В частности в 2017-2018 гг. полное техническое перевооружение прошли ракетные части 11 армейского корпуса и Балтийской военно-морской базы", – сказал вице-адмирал Александр Носатов.

По его словам, на флоте успешно эксплуатируются береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", которые эффективно могут противостоять любым угрозам с моря, новейшие мобильные комплексы "Искандер-М", поступившие на вооружение армейского корпуса флота.

В этом году приемка новой техники и вооружения продолжится. На очереди зенитные ракетные комплексы С-400, которые усилят возможности группировки ВВС и ПВО, а также новый МРК проекта 22800 "Ураган", который войдет в состав соединения ракетных кораблей. Корабль способен нести крылатые ракеты "Калибр".

"Помимо этого, в программе перевооружения запланировано поступление двух больших гидрографических катеров, а авиаторы флота получат новые самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М", цитирует командующего флотом пресс-служба Западного военного округа.