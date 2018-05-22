Перехватчик МиГ-31 - взгляд с Запада

Как сообщает майский номер журнала Air Forces Monthly в статье "One of a Kind", российский тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31 обладает максимальной скоростью 2,8М, а его дальность полета на сверхзвуке составляет 702 мили, на дозвуковом режиме 1620 миль. Его уникальной особенностью является батарея ракет "воздух-воздух" с дальностью 108 миль, при этом самолет может применяться автономно или с использованием наземной системы наведения.

В период его разработки в 1960-е годы от МиГ-31 требовалось только одно - защищать СССР от ударов крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков и подводных лодок со стороны необъятных просторов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ (бортовой номер "25 синий") ВКС России, 2018 год (с) Антон Громов / Russianplanes.net

Ключевым элементом МиГ-31 является система управления огнем РП-31 ("Заслон", С-800), которая включает в себя РЛС 8БВ (Н007) - первую в мире бортовую РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР), а также теплопеленгатор 8ТК, систему обмена данными АПД-518 и систему приема команд с земли 5У15К ("Радуга-Борт-МБ"). Основная функция "Заслона" заключается в одновременном слежении за 10 целями и атаке четырех из них, вне зависимости от месторасположения. Одна из целей может лететь в стратосфере, другая - у земли, и ракеты будут наведены на обе цели. Экипаж МиГ-31 состоит из пилота и штурмана-оператора вооружения в задней кабине, который работает с РЛС и вооружением. Ракета Р-33 имеет дальность стрельбы 65 миль, а ее модификация Р-33С ("изделие 520") оснащена ядерной боевой частью. Р-33 разработана для МиГ-31, и никакой другой истребитель ее применять не может.

Модернизация МиГ-31БМ

В первой половине 2000-х годов ВВС России загрузили РСК "МиГ" работой по модернизированному варианту Миг-31БМ с улучшенной РЛС и ракетами. Первый модернизированный МиГ-31БМ (бортовой номер "58") совершил свой первый полет в сентябре 2005 года и был отправлен на испытания в Ахтубинск в декабре того де года. За ним последовала вторая машина (бортовой номер "59") и третья ("60"), в которые вносились доработки.

Первый этап Государственных испытаний МиГ-31БМ успешно прошел в ноябре 2007 года, после чего было получено разрешение на серийную модернизацию. Первым модернизировались самые свежие МиГ-31Б, за ними последовали более старые МиГ-31БС, которые после модернизации получили наименование МиГ-31БСМ. МиГ-31БС, в свою очередь, были модернизированными вариантами МиГ-31 или МиГ-31ДЗ, которые находились в эксплуатации с более поздними МиГ-31Б.

Министерство обороны России разместило первый контракт на модернизацию предположительно восьми МиГ-31 1 апреля 2006 года. 20 марта следующего года Нижегородский завод "Сокол" передал ВВС первые два модернизированных МиГ-31БМ для переучивания в Саваслейке. Крупный контракт на модернизацию 60 МиГ-31Б в вариант МиГ-31БМ был подписан с заводом "Сокол" 1 августа 2011 года.

ОАК подписала второй контракт на модернизацию 54 МиГ-31 21 ноября 2014 года. Он выполнялся совместно "Соколом" и 514-м авиаремонтным заводом в Ржеве в период 2015-2018 годов. Ржевский завод отвечает за небольшую часть контракта. Например, в 2014 году здесь прошли доработку пять машин, а в следующем году - еще две. На сегодняшний день модернизацию прошли почти все исправные МиГ-31. Оставшиеся должны быть доработаны до конца 2018 года.

РЛС

Основная цель модернизации МиГ-31БМ заключается в возможности применения новых ракет, а также доработки РЛС за счет введения новых режимов и увеличения дальности ее работы. Модернизированная система управления огнем "Заслон-АМ" (С-800АМ) включает модернизированную РЛС 8БМ с новым процессором "Багет-55-06", который заменил старый "Аргон-15А". РЛС сохранила пассивную фазированную антенную решетку.

Заявляется, что дальность обнаружения новой РЛС составляет 130 миль для цели типа "истребитель", что в два раза больше, чем у предшественницы. РЛС может сопровождать 24 цели и обстреливать шесть из них одновременно. РЛС "Заслон-А" дорабатываются в вариант "Заслон-АМ" производителем - компанией "Ленинец" (так в тексте - bmpd) по проекту НИИП им. Тихомирова. Теплопеленгатор 8ТК остался неизменным.

В пилоткой кабине (передней) аналоговые приборы были заменены на 127х127 мм мониторы, размещенные на передней панели. Задняя кабина получила 152х203 мм мониторы вместо электронно-лучевых трубок.

Самолет оснащается модернизированной радиостанцией Р800Л и улучшенной навигационной системой, включающей приемник спутниковой навигации А737. Планер и двигатели не меняются, но ресурс планера продляется до 30 лет или 3500 летных часов. Возможно, что в ходе плановых ремонтов ресурс еще будет продлен.

Внешне МиГ-31БМ можно отличить от старых модификаций благодаря отсутствию центрального пилона, который ранее предназначался для подвески ракеты Р-40ТД, и который был заменен на более компактный пилон для подвески ракеты Р-73 и Р-77-1. Эти ракеты также могут применяться со второго подкрыльевого пилона, который ранее использовался только для подвески подвесного топливного бака. Другим отличием стало появление перископа над головой пилота.

Максимальный взлетный вес МиГ-31БМ составляет 46835 кг, дальность полета достигает 1242 мили, однако условия ее достижения не раскрываются.

Новые ракеты

Вооружение МиГ-31БМ дополнилось четырьмя ракетами Р-37М с дальностью стрельбы 108 миль. Опытный образец ракеты Р-37М ("изделие 610М") впервые был запущен с МиГ-31 в 2011 году, а Государственные испытания завершились в 2014 году. Ракеты серийно выпускается на предприятии АО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение" в Королеве. Ракета оснащены ГСН МФБУ-610МШ. МиГ-31БМ также может нести четыре ракеты малой дальности Р-73, которые заменили сильно устаревшие ракеты средней дальности Р-40ТД и устаревшие Р-60.

Ожидается, что на очередном этапе модернизации МиГ-31БМ получит ракеты средней дальности Р-77-1 и К-77М. Он сможет нести четыре такие ракеты на подкрыльевых пилонах. Если посмотреть на далекую перспективу, то МиГ-31 может быт оснащен ракетой "изделие 810", разрабатываемую для истребителя Су-57. Затем будет обновлен софт РЛС "Заслон". Также рассматривается установка нового теплопеленгатора. Наконец, ведется разработка новой системы управления полетом КСУ-31.

Где имеются МиГ-31?

После полета первого прототипа 16 сентября 1975 года, завод "Сокол" выпустил 519 перехватчиков в 1976-1994 годах. В это число вошло 349 ранних МиГ-31, 101 МиГ-31ДЗ и 69 МиГ-31Б. Крупносерийное производство велось до 1990 года, затем оно затормозилось и прекратилось в 1994 году. Последний МиГ-31 покинул цех в апреле 1994 года. Первой частью, получившей МиГ-31 на вооружение, стал 786-й истребительный полк, базировавшийся в Правдинске [Горьковская область]. Он был объявлен боеготовым в 1983 году.

На вооружении ВКС сейчас имеется около 130 МиГ-31. Еще 130 находятся на хранении, и примерно 65 из них - на территории 514-го АРЗ в Ржеве. МиГ-31 стоит на вооружении полков в Большом Савино, Канске, Хотилово, Мончегорске, Центральной Угловой, Елизово и Саваслейке. Примерно 10 самолетов используются для испытаний в 929-м Государственном лётно-испытательном центре Министерства обороны в Ахтубинске.

Единственным эксплуатантом МиГ-31 за пределами России является Казахстан, которому отошли 43 самолета в Жана-Семее под Семипалатинском. Силы Воздушной обороны Казахстана имеют на вооружении две эскадрильи МиГ-31 по 12 самолетов в каждой в составе 610-й авиационной базы в Караганде. В начале 1990-х годов Россия рассчитывала на заказ со стороны Китая, а на заводе даже приступили к выпуску партии МиГ-31 в экспортном варианте МиГ-31Э. Однако Китай тогда решил приобрести истребители Су-27. Эти МиГ-31Э затем безуспешно предлагались Ливии и Сирии.

130 Миг-31 на хранении позволяют создать еще несколько авиационных частей в случае наличия финансирования. На Дальнем Востоке предполагается восстановление 530-го истребительного полка в Чугуевке. С 1975 года полк летал на МиГ-25, а с 1988 года - на МиГ-31. Он был ликвидирован в 2009 году, а эскадрилья исправных МиГ-31 была передислоцирована на аэродром Центральная Угловая и включена в состав базировавшейся там части. Аэродром Чугуевки периодически используется. Например, на спутниковом снимке от июня 2016 года на нем различимы 11 МиГ-31. Вероятно, они были переброшены сюда на время учений с аэродрома Центральная Угловая. В рамках военного строительства в Арктике, Россия объявила о создании новых аэродромов для МиГ-31 в Тикси и Анадыре, но работы там еще не начались.

Будущие предложения

Несколько источников сообщают о том, что РСК "Миг" ведет работы над новыми модификациями МиГ-31 под двусмысленными обозначениями "изделие 06" и "изделие 08". Возможно, один из них связан с системой "Кинжал". Другой может новой модификацией или же самолетом совершенно иного назначения, например, спутниковый перехватчик.

Более 30 лет назад, в январе 1987 года МиГ-31Д ("изделие 07") совершил первый полет. Это был носитель противоспутниковой ракеты 79М6. Ракета и перехватчик составляли противоспутниковый комплекс 30П6 "Контакт". Было выпущено два прототипа МиГ-31Д. В 1991 году работы по МиГ-31Д и его развитию МиГ-31ДМ с улучшенной ракетой 95М6 были прекращены. После развала СССР оба прототипа МиГ-31Д остались в Сары-Шагане в Казахстане, где были обследованы.