Спущено на воду пограничное патрульное судно "Камчатка" проекта 22120

Как сообщают, 17 мая 2018 года на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге без особой огласки был произведен спуск на воду пограничного патрульного судна ледового класса "Камчатка" (заводской номер 052) проекта 22120 (шифр "Пурга"), строящегося для Пограничной службы ФСБ России.

Спущенное на воду на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" пограничное патрульное судно "Камчатка" (заводской номер 052) проекта 22120 (шифр "Пурга"), строящееся для Пограничной службы ФСБ России. Санкт-Петербург, 20.05.2018 (с) Curious / forums.airbase.ru

Контракт на постройку одного патрульного судна проекта 22120 с заводским номером 052 был заключен СФ "Алмаз" с ФСБ России в конце 2016 года, по условиям контракта судно должно быть поставлено 31 октября 2018 года в Мурманск, начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,76364437 млрд рублей 44 копейки. Закладка патрульного судна "Камчатка" по данному контракту была произведена на СФ "Алмаз" 24 мая 2017 года.

Ранее предприятие уже построило два пограничных патрульных судна проекта 22120. Напомним, что данный проект был разработан ООО "ПКБ "Спецсудопроект" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ). После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование проекта продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России.

Головное патрульное судно проекта 22120 с заводским номером 050 строилось на СФ "Алмаз" с весны 2007 года (изначально закладывалось для ФТС РФ) и вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 29 апреля 2011 года как ПС-581. Осенью 2011 года Северным морским путем судно перешло к месту постоянно базирования в Невельск на Сахалине, затем оно переименовывалось в ППС-824, а сейчас именуется ПС-824. Второе патрульное судно ПС-825 модифицированного проекта 22120 с заводским номером 051 было начато постройкой на СФ "Алмаз" в апреле 2011 года, церемония закладки состоялась 25 ноября 2011 года. Судно вошло в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 5 июля 2013 года, в сентябре того же года также перейдя в Невельск на Сахалине. Судно некоторое время обозначалось как ППС-825, а теперь снова как ПС-825.

Согласно годовому отчету СФ "Алмаз" за 2017 год, в производственный план предприятия на 2018 год внесено строительство еще двух пограничных патрульных судов проекта 22120 с заводскими номерами 053 и 054, контракт на их постройку был заключен в феврале 2018 года со сроком сдачи обеих судов в 2019 году. По неофициальной информации, строительство первого из них с заводским номером 053 было начато на предприятии в апреле 2018 года.

Строящееся для Пограничной службы ФСБ России пограничное патрульное судно "Камчатка" (заводской номер 052) проекта 22120 (шифр "Пурга") после вывода из цеха ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" перед спуском на воду. Санкт-Петербург, 16.05.2018 (с) vk.com