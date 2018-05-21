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Бронированная машина Zetor Gerlach 4x4

22.05.2018 bmpd.livejournal.com 265 0
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На прошедшей с 16 по 18 мая 2018 года в столице Словакии Братиславе 7-й международной оборонной выставке IDEB-2018, известная чешская тракторостроительная компания Zetor (Брно, с 2002 года контролируется словацким холдингом НТС Investments) представила созданную в инициативном порядке бронированную машину Gerlach с колесной формулой 4х4. Разработчиком Gerlach выступил словацкий филиал Zetor Engineering Slovakia (Битча) созданного в 2014 году Zetor дочернего военного инжинирингового подразделения Zetor Engineering.

Опытный образец чехо-словацкой бронированной машины Zetor Gerlach 4x4 в экспозиции выставки IDEB-2018. Братислава, 17.05.2018 (с) Zetor Engineering

Ожидается, что машина Gerlach будет предложена на планируемый в ближайшее время тендер министерства обороны Словакии на закупку 404 бронированных машин с колесной формулой 4х4 с общей предполагаемой стоимостью более 780 млн евро. На основе Gerlach предполагается создание семейства машин различного назначения.

Машина Gerlach ( брошюра ) имеет рамную конструкцию и усиленную противоминную защиту, включая применение V-образного двойного днища. Длина машины 5,65 м, ширина 2,5 м, высота 2,5 м. Вместимость, в зависимости от, комплектации, четыре, пять или шесть человек (включая водителя). Имеется задний бронированный грузовой отсек объемом 2,3 куб м. Полная боевая масса 12-12,5 тонн, масса полезной нагрузки 1,5 тонны. В базовом варианте заявлена баллистическая защита уровня STANAG 4596 Volume 1 level 3 (с возможностью навески дополнительной брони) и противоминная защита уровня STANAG 4569 Volume 2 level 2a/2b (с возможностью увеличения до уровня 3a/3b). В базовой комплектации машина оснащена кондиционером и системой защиты от ОМП.

Дизельный двигатель мощностью 326 л.с. в сочетании с шестискоростной автоматической трансмиссией неназываемого типа (предположительно немецкие) обеспечивают максимальную скорость хода по шоссе 110 км/ч. Запас топлива в 220 л обеспечивает запас хода по шоссе до 800 км. На машине применена независимая подвеска всех колес американской компании AxleTech. Используются шины 14 R20 с централизованной системой контроля давления.

Zetor Engineering Slovakia заявляет стоимость серийной машины Gerlach всего в 398 тысяч евро в базовой комплектации (без установки вооружения и систем связи) в партии от 100 единиц.

На выставке IDEB-2018 Zetor Engineering Slovakia представили также прототип "спецназововской" небронированной машины Fox RDV. Компания также ведет разработку перспективной гусеничной боевой машины пехоты Wolfdog.

Проекции чехо-словацкой бронированной машины Zetor Gerlach 4x4 (с) Zetor Engineering

Опытный образец чехо-словацкой бронированной машины Zetor Gerlach 4x4 в экспозиции выставки IDEB-2018. Братислава, 17.05.2018 (с) Zetor Engineering

Опытный образец чехо-словацкой бронированной машины Zetor Gerlach 4x4 в экспозиции выставки IDEB-2018. Братислава, 18.05.2018 (с) Norbert Tomasovsky
21.05.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Германия
Словакия
США
Чехия

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