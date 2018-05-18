Летали и летать будем



Сергей Кобылаш.

Источник: redstar.ru Сергей Кобылаш.Источник: redstar.ru

Дальняя авиация успешно выполняет задачи по обеспечению безопасности в Арктике

Экипажи стратегических ракетоносцев выполняют патрулирование в Арктике в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. О расширении географии применения и новых задачах воздушных «стратегов», поступлении новой авиационной техники и новейших «изделий», а также о разнице между перехватом и сопровождением и о некоторых других особенностях взаимоотношений с иностранными партнёрами «Красной звезде» рассказал командующий дальней авиацией Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

– Разрешите уточнить, что было представлено делегации Совбеза России во главе с Николаем Патрушевым на авиабазе Энгельс?

– Делегации Совета Безопасности был представлен весь спектр авиатехники и современного вооружения, который сегодня применяется экипажами дальней авиации и в плане боевой подготовки, и при выполнении поставленных нам задач.

Здесь находятся самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3. На представленном здесь стратегическом ракетоносце установлена крылатая ракета воздушного базирования Х-102. На дальнем бомбардировщике Ту-22М3 подвешены новые авиационные управляемые ракеты Х-32, которые успешно испытаны в Баренцевом море.

В условиях расширения спектра и масштабов выполняемых силами дальней авиации задач нам конечно же не обойтись без надёжного помощника, без Ил-78 – топливозаправщика, который временно базируется здесь, пока на аэродроме под Рязанью выполняют посадку больше 100 единиц авиатехники для проведения 3-го этапа конкурса «Авиадартс». Поэтому 78-е временно находятся у нас, отсюда им удобнее выполнять задачи.

– В чём выражается расширение географии и масштабов выполняемых задач, о которых вы говорите?

– Полёты экипажей стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев на экватор, в Индонезию говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поручено обозначить своё присутствие. В прошлом году Ту-22М3 впервые выполняли посадки и в Анадыре, и в Воркуте.

В этом году планируем перелететь в Анадырь ещё и самолётами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении. С расширением спектра и масштабности задачи увеличиваются. Соответственно и требования к командованию дальней авиации. Поэтому и внимание со стороны руководства государства к нам соответствующее.

– Недавнее патрулирование в Арктике стратегических ракетоносцев наделало немало шума на Западе.

– Задачи, которые мы буквально на днях выполняли в Арктике, в частности полёты на воздушное патрулирование Арктической морской зоны 11 мая, действительно привлекли внимание многих. С аэродрома Анадырь взлетали самолёты-топливозаправщики Ил-78 и ракетоносцы Ту-95МС, а с аэродрома Оленегорск – топливозаправщики Ил-78 и самолёты морской авиации Ту-142. Экипажи Ту-95 совместно с экипажами Ту-142 Северного флота успешно выполнили поставленную перед ними задачу.

А что касается сопровождения наших самолётов истребителями F-22 ВВС США, то мы регулярно с этим сталкиваемся, особенно при воздушном патрулировании. От одного сопровождения, как было в этот раз, до 5–7 сопровождений различными группами истребителей иностранных государств, рядом с территорией которых по нейтральным водам мы выполняем полёты. Вблизи своих границ авиация этих государств имеет такое же право на сопровождение, как и мы на воздушное патрулирование.

Вероятно, их волнуют возможности наших «стратегов» находиться в этой зоне, поэтому они всячески пытаются обострить эту тему хотя бы на уровне СМИ, чтобы упрекнуть нашу страну в каких-то, только им ведомых, «неправомерных действиях». Но могу вам ответственно заявить: дальняя авиация ни единого случая нарушения международного права, а тем более чужих государственных границ в воздушном пространстве не допускала. Все задачи экипажи выполняли и выполняют в полном соответствии с международными правилами.

– Насколько известно из общения с экипажами, наши лётчики всегда стараются вести себя в воздухе максимально корректно.

– Да, и так было всегда. И во времена холодной войны, когда эти ситуации описывали лётчики и с одной, и с другой стороны. Знали друг друга чуть ли не по имени, поскольку подобные патрулирования проводились довольно часто. И сейчас при выполнении задач патрулирования критических ситуаций в воздухе не возникает. Если и предпринимаются попытки сближения в нарушение установленных дистанций, которые для всех определены международными нормативными документами, то в таких случаях их вежливо просят подвинуться и стать на своё место.

Задачи патрулирования дальняя авиация решает при строгом соблюдении международных правил

– В этом и есть разница между сопровождением, которое является стандартной для всех процедурой, и тем, что в иностранной прессе именуют «перехватом»?

– Конечно. Перехват выполняется уже с намерением применения оружия. А сопровождение – это просто полёт на установленной друг от друга дистанции. Соседи сопровождают, убеждаются, что мы ничего не нарушаем. Соответственно, и у них никаких оснований для перехвата быть не может. Мы такого повода никому не даём.

– Очевидно, в таких условиях требования к командованию дальней авиации, как и внимание, повышенные. В чём конкретно это выражается?

– Вот сейчас, например, мы с вами находимся на стоянке прилетающих самолётов. Новое покрытие взлётно-посадочной полосы выложено из современных материалов. И это только первый этап модернизации. Второй предусматривает развитие всей инфраструктуры авиабазы в Энгельсе. Это и строительство штабов, других необходимых зданий и сооружений, чтобы всесторонне и максимально обеспечить жизнедеятельность соединения дальней авиации.

Отсюда, со стоянки, вы можете видеть новый топливозаправочный комплекс, который был введён в прошлом году и в настоящее время полностью обеспечивает потребности соединения в топливе. Новый комплекс и техника, которая сейчас стоит на вооружении, обеспечивают более быструю и более качественную подготовку авиационной техники к выполнению задач по предназначению.

– На первом в этом году совещании с руководством Вооружённых Сил Верховный Главнокомандующий поставил масштабные задачи, в том числе по развитию дальней авиации.

– Внимания развитию дальней авиации в целом уделяется значительно больше и мы это видим на примере конкретных решений. В их числе решение Верховного Главнокомандующего о воспроизводстве самолётов Ту-160, которые мы будем получать, и о дальнейшем развитии перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем придёт на смену имеющимся сейчас на вооружении самолётам Ту-95МС и Ту-22М3.

Авиационная техника, которая сейчас находится на вооружении, не меняя внешнего облика, постоянно совершенствуется. Идёт её непрерывная модернизация: переход на новое оборудование, системы. Всё это призвано обеспечить максимальную эффективность авиации при защите национальных интересов на стратегических направлениях. У нас большая страна, и в лице дальней авиации Вооружённым Силам и стране нужна «длинная рука», соответствующая возможностям XXI века.

Александр Александров