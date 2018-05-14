Космос — в одни руки



Старт ракеты-носителя с Байконура.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Старт ракеты-носителя с Байконура.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Во вновь создаваемую структуру могут войти "Роскосмос", "Алмаз-Антей", "РТИ Системы" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

В России может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, в котором объединят разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей. В состав такой структуры планируется включить госкорпорацию "Роскосмос", концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", а также корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Источники "Известий" в этих предприятиях сообщают, что идея создания новой мегакорпорации принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему оборонный комплекс и космическую отрасль. Причем изначальный замысел был еще грандиознее: объединить авиастроительные компании и госкорпорацию "Роскосмос".

О планах создания ракетно-космического холдинга "Известиям" рассказали несколько высокопоставленных лиц в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве. В общей сложности информация подтверждена семью независимыми источниками.

— В настоящее время все документы по объединению подготовлены и согласованы на уровне правительства, — рассказал "Известиям" высокопоставленный собеседник, знакомый с ситуацией. — Задача нового объединения — консолидировать все усилия в области мирного космоса и воздушно-космической обороны страны. Сейчас эти направления находятся в ведении разных корпораций, что снижает эффективность работы. Принципиальное решение на высшем уровне еще не принято. Специальное совещание по этому вопросу с участием руководителей государства и заинтересованных отраслей должно состояться в ближайшее время.

Новая структура будет отвечать за производство широкого спектра продукции — от зенитных снарядов и гиперзвуковых боевых блоков до межпланетных автоматических зондов. В будущее объединение помимо "Роскосмоса" войдут концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", а также корпорация "Тактическое ракетное вооружение". В профессиональных кругах проект уже прозвали "ракетным монстром".

Справка "Известий"

По данным базы "Спарк-Интерфакс", выручка "РТИ Системы" за 2016 год составила 44,6 млрд рублей. За 2016 год у "Алмаза-Антея" этот показатель составил 212,4 млрд, а у КТРВ — 26,8 млрд рублей.

Госкорпорация "Роскосмос" существует за счет бюджетного финансирования. Его объем в 2016 году составил 210 млрд. В рамках Федеральной космической программы госкорпорация получила 103 млрд рублей, а еще 29 млрд принесла ФЦП "ГЛОНАСС".

— Осенью 2017 года вице-премьер Дмитрий Рогозин обратился в правительство с предложением создать госкорпорацию "Росавиа", которая объединила бы авиастроительную отрасль и "Роскосмос", — рассказал "Известиям" высокопоставленный представитель военно-промышленного комплекса. — Со временем идея трансформировалась. Было принято решение, что слияние авиационной и космической отрасли нецелесообразно. А вот предложение объединить все предприятия, занимающиеся ракетной и воздушно-космической тематикой, нашло поддержку, и в феврале нынешнего года были подготовлены проекты документов по объединению.

В аппарате Дмитрия Рогозина от комментариев воздержались, предложив вернуться к обсуждению темы "через несколько недель".

Создание подобного холдинга — правильная идея с точки зрения синергии технологий и снижения нагрузки на государственный бюджет, заявил "Известиям" член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин. По его словам, в космической отрасли очень длительный инновационный цикл, поэтому этот бизнес правильнее развивать в составе крупных холдингов. Именно так делается в Европе и США. Там космосом занимаются такие авиастроительные компании, как Airbus и Boeing. В России же интеграция произойдет с ОПК.

— В таком объединении будут "дойные коровы", за счет их доходов можно финансировать долгосрочные космические программы, — пояснил Андрей Ионин. — Если "Роскосмос" полностью зависит от государственного бюджета, то "Алмаз-Антей" занимает среди российских предприятий ОПК первое место по экспорту продукции. Главное, что корпоративные культуры "Алмаз-Антея" и "Роскосмоса" совпадают, есть близость технологий — электроника, ракетные двигатели, материалы.

При этом эксперт подчеркнул, что в ходе объединения важно не допустить перекоса в пользу военной составляющей, не потерять российскую гражданскую космонавтику, включая пилотируемую.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что наряду с госактивами в обсуждаемой схеме участвует и частная компания — "РТИ Системы". Знакомые с ситуацией источники уверяют, что с владельцами актива принципиальная договоренность достигнута. В АФК "Система" эту ситуацию оставили без комментариев.

Новое промышленное объединение позволит российскому ОПК сконцентрировать "в одних руках" технологический задел в области создания межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвукового оружия, средств воздушно-космической обороны, а также крылатых ракет, отметил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. По его словам, в состав новой корпорации войдут ключевые игроки на этом поле. В частности, НПО машиностроения (входит в состав КТРВ) разработало и наладило выпуск гиперзвукового планирующего боевого блока системы "Авангард". Московский институт теплотехники разработал МБР "Ярс" и "Булава", которые производятся на Воткинском заводе. "ГРЦ Макеева" создал МБР "Сармат". Три последних предприятия входят в состав "Роскосмоса".

— На первый взгляд не совсем логично выглядит присоединение "Алмаз-Антея". Но у этой корпорации достаточно большой задел в области не только зенитных и противоракетных, но и космических систем, — отметил Дмитрий Корнев. — Новые разработки этого концерна легко могут перехватывать объекты не только в атмосфере, но и в ближайшем космосе. Также новое объединение станет монополистом в области создания крылатых ракет. Сейчас на этом рынке два ключевых игрока — "Радуга" и "Новатор". Первое предприятие входит в состав КТРВ, а второе — в концерн "Алмаз-Антей".

В "Роскосмосе", "Алмаз-Антее" и КТРВ возможное объединение предпочли не комментировать.

Справка "Известий"

Госкорпорация "Роскосмос" была образована указом президента 28 декабря 2015 года на базе Федерального космического агентства. Она обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, ее нормативно-правовое регулирование, размещает заказы на разработку, производство и поставку соответствующей техники и объектов инфраструктуры. В состав "Роскосмоса" входят 62 предприятия и семь головных научно-исследовательских институтов. Общая численность сотрудников данной отрасли составляет 250 тыс. человек.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского ОПК. На его предприятиях трудится около 130 тыс. человек. Холдинг занимает 11-е место в топ-100 крупнейших мировых производителей оружия. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах. Компания производит зенитно-ракетные системы С-400 и С-500, крылатые ракеты "Калибр".

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" создана в 2003 году на базе ГНПЦ "Звезда-Стрела". В это объединение входит более 30 компаний и холдингов, специализирующихся на разработке и производстве управляемых ракет и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковых систем. Корпорация производит управляемые ракеты класса "воздух–воздух", "воздух–поверхность" и "поверхность–воздух", а также корабельные и береговые ракетные комплексы.

"РТИ Системы" — российский научно-производственный концерн, специализирующийся на разработке и производстве радиолокационных систем, комплексов автоматизированного управления и ситуационных центров, средств связи, микроэлектроники. Входит в АФК "Система". На предприятиях концерна трудится более 15 тыс. человек. РТИ — головная организация проекта создания радиолокационных станций "Воронеж" (входят в систему предупреждения о ракетном нападении).

Дмитрий Струговец, Алексей Рамм, Николай Сурков, Евгений Девятьяров