Учения по отработке приемов артиллерийского боя с применением БПЛА начались в Ленобласти
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Военнослужащий Восточного военного округа (ВВО) с БПЛА «Застава».
Источник: МО РФ
В них приняли участие более 600 военных и 200 единиц техники
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Более 600 артиллеристов Западного военного округа в понедельник стянуты на Лужский полигон в Ленобласти для участия в учениях. В ходе маневров они отработают новые приемы удара по обнаруженным беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) позициям условного противника, сообщает пресс-служба округа.
"На Лужском полигоне (Ленинградская область) артиллерийские подразделения Западного военного округа и специалисты Михайловской военной артиллерийской академии в ходе исследовательских учений отработают применение разведывательно-ударного и разведывательно-огневого контуров. В ходе учений подразделения ракетных, гаубичных, реактивных и минометных систем нанесут поражение по вскрытым беспилотными летательными аппаратами, группами специального назначения и другими средствами разведки позициям объектов, вооружения и военной техники условного противника. В учениях задействовано свыше 600 военнослужащих, около 200 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
Активная фаза учений начнется во вторник. В отработке примут участие подразделения, оснащенные ракетным комплексом "Искандер-М", реактивными системами залпового огня "Смерч", самоходными артиллерийскими установками "Мста-С".
"Исследовательские учения - это самый специфический вид учений, который проводится войсками. В его ходе отрабатываются перспективные боевые приемы, способы ведения боевых действий. По итогам мероприятий будут внесены изменения в руководящие документы по организации боевой подготовки войск", - пояснили в пресс-службе.
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21.05.2018
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