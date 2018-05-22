К следующему поколению. Индия начала разработку боевой робототехники

Индийские специалисты приступили к разработке беспилотных танков, летательных аппаратов и другой роботизированной техники, сообщает Times of India со ссылкой на руководителя департамента по оборонному производству Минобороны Индии Аджая Кумара.

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Это подготовка Индии к войне следующего поколения. За искусственным интеллектом будущее. Мы должны подготовиться к войне следующего поколения, которая будет все более и более технологичная, все более и более автоматизированная и роботизированная,

сказал Кумар журналистам.

По его словам, этот шаг предпринят на фоне роста китайских инвестиций в развитие робототехники, создаваемой для своих вооруженных сил.

Глава департамента добавил, что сегодня индийское правительство работает над внедрением искусственного интеллекта в сухопутные войска, военно-морские и воздушные силы.

Уже создана рабочая группа, которую возглавил глава корпорации Tata Group Натараджан Чандрасекаран.

Разрабатываемый этой командой проект по введению систем с искусственным интеллектом в войска будет реализовываться военным ведомством в партнерстве с частными промышленными предприятиями.

Кумар отметил также, что в будущих конфликтах большое распространение получат БЛА, беспилотные корабли, танки и другое роботизированное вооружение.

Мы должны создать возможности для всех этих платформ,

заявил он.

По словам источников газеты, в первую очередь системы с искусственным интеллектом будут размещаться на границе с Китаем и Пакистаном. Это значительно снизит нагрузку на личный состав вооруженных сил, противостоящий угрозам в столь "чувствительных" районах.