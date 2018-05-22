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К следующему поколению. Индия начала разработку боевой робототехники

22.05.2018 Военное обозрение 325 1
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Индийские специалисты приступили к разработке беспилотных танков, летательных аппаратов и другой роботизированной техники, сообщает Times of India со ссылкой на руководителя департамента по оборонному производству Минобороны Индии Аджая Кумара.

http://www.globallookpress.com

Это подготовка Индии к войне следующего поколения. За искусственным интеллектом будущее. Мы должны подготовиться к войне следующего поколения, которая будет все более и более технологичная, все более и более автоматизированная и роботизированная,

сказал Кумар журналистам.

По его словам, этот шаг предпринят на фоне роста китайских инвестиций в развитие робототехники, создаваемой для своих вооруженных сил.

Глава департамента добавил, что сегодня индийское правительство работает над внедрением искусственного интеллекта в сухопутные войска, военно-морские и воздушные силы.

Уже создана рабочая группа, которую возглавил глава корпорации Tata Group Натараджан Чандрасекаран.

Разрабатываемый этой командой проект по введению систем с искусственным интеллектом в войска будет реализовываться военным ведомством в партнерстве с частными промышленными предприятиями.

Кумар отметил также, что в будущих конфликтах большое распространение получат БЛА, беспилотные корабли, танки и другое роботизированное вооружение.

Мы должны создать возможности для всех этих платформ,

заявил он.

По словам источников газеты, в первую очередь системы с искусственным интеллектом будут размещаться на границе с Китаем и Пакистаном. Это значительно снизит нагрузку на личный состав вооруженных сил, противостоящий угрозам в столь "чувствительных" районах.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Компании
Tata Motors
Проекты
AI
БПЛА
Робот

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17020
№1
22.05.2018 10:52
"сообщает Times of India со ссылкой на руководителя департамента по оборонному производству Минобороны Индии Аджая Кумара."

Виджай Кумар в университете Пенсильвания имеет дочернюю фирму по роевым роботам

Были в его группе и русские. Проблема невостребованности мозгов на Родине общая для Индии и России. Много переписывался с десятками индийцев включая видимо влиявших на решения, пока в ФБ не был навечно забанен (таки да Индийцы от спайков ибо те незащищены и неоптимальны по стоимости. не в Индии произведены, отказались) по возврату мозгов обратно.
https://www.kumarrobotics.org

Наиболее впечатляюще было это, т.е. возможность залетать роботам как мухам через неплотно прикрытое окно или пролом в стене - это КРИТИЧЕСКИ важно для городских боёв и в пещерных.
Думаю от лабораторных они перешли или скоро перейдут к испытаниям в заброшенных домах.
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