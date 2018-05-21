Начался первый этап испытаний головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган"
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Спуск на воду головного корабля проекта 22800 "Ураган".
Источник: pellaship.ru
ЦАМТО, 21 мая. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Ураган", относящийся к кораблям нового поколения, 18 мая вышел с достроечной набережной судостроительного завода "Пелла" (Санкт-Петербург) и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в акватории Ладожского озера.
В ходе испытаний проверяются характеристики и функционирование двигательных установок, систем связи, навигации, радиотехнического вооружения. Также, планом испытаний предусмотрена проверка бортового палубного оборудования, в том числе и штатных швартовных устройств. За время нахождения в акватории Ладожского озера будет произведена комплексная проверка целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. На борту МРК "Ураган" находится экипаж, прошедший подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и сдаточная команда предприятия "Пелла".
Планируется, что после завершения всех этапов испытаний малый ракетный корабль "Ураган" летом будет принят в состав Балтийского флота.
Малые ракетные корабли проекта 22800, спроектированные Центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость хода свыше 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. На кораблях этого проекта двигательная установка российского производства. Среди преимуществ малых ракетных кораблей – высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологии "стелс". Корабль сможет выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.
Планируется, что серия из 6 малых ракетных кораблей проекта 22800, построенная на предприятии "Пелла", поступит на вооружение надводных сил Балтийского флота в период до 2021 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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21.05.2018
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