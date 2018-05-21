Путин отметил хорошее взаимодействие военных ведомств России и Индии



Президент РФ Владимир Путин. 18 мая 2018.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин. 18 мая 2018.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

СОЧИ, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошее взаимодействие России и Индии на уровне военных ведомств.

В понедельник российский лидер в Сочи принял премьер-министра Индии Нарендру Моди.

"У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего партнерства", - заявил Путин на встрече с Моди.

Он также отметил совместную работу двух стран во внешнеполитической сфере, а именно на площадках ООН, БРИКС и ШОС.