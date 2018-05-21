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Путин отметил хорошее взаимодействие военных ведомств России и Индии

22.05.2018 РИА Новости 538 0
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Владимир Путин. 18 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин. 18 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

СОЧИ, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошее взаимодействие России и Индии на уровне военных ведомств.

В понедельник российский лидер в Сочи принял премьер-министра Индии Нарендру Моди.

"У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего партнерства", - заявил Путин на встрече с Моди.

Он также отметил совместную работу двух стран во внешнеполитической сфере, а именно на площадках ООН, БРИКС и ШОС.
21.05.2018
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