Путин отметил хорошее взаимодействие военных ведомств России и Индии
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Президент РФ Владимир Путин. 18 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
СОЧИ, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошее взаимодействие России и Индии на уровне военных ведомств.
В понедельник российский лидер в Сочи принял премьер-министра Индии Нарендру Моди.
"У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит об очень высоком стратегическом уровне нашего партнерства", - заявил Путин на встрече с Моди.
Он также отметил совместную работу двух стран во внешнеполитической сфере, а именно на площадках ООН, БРИКС и ШОС.
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21.05.2018
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