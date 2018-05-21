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Возможности "Тайфуненка" показали на видео

22.05.2018 Российская газета 488 0
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Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфуненок"
Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфуненок".
Источник: rg.ru

Новейшие бронеавтомобили "Тайфуненок", который недавно поступил в части спецназа Южного военного округа, приняли участие в учениях максимально приближенных к боевым. В ходе тренировки спецназ ГРУ проверил броневики в действии. Соответствующее видео распространила пресс-служба ЮВО.



В ролике показано действие нескольких машин по предназначению - сопровождение колонн и рейды с участием диверсионных групп. На кадрах видно, как машины, весом 14 тонн, преодолевают бездорожье, крутые повороты и подъемы. Броневики легко выдерживают взрывы, имитирующие подрыв мин и фугасов направленного действия. Высадка бойцов спецназа из десантного отсека стремительно проходит в лесной чаще.

Напомним, что впервые бронеавтомобиль "Тайфуненок" был продемонстрирован на параде 9 мая на Красной площади. Внутри броневого корпуса расположены десять сидений для экипажа и десанта. Двухосный броневездеход обладает защитой, способной выдержать попадания пуль автомата Калашникова или снайперской винтовки СВД, а также пережить взрыв шести килограммов тротила под днищем и любым колесом.

Мощность двигателя составляет 350 лошадиных сил. Максимальная скорость - 105 километров в час. Запас хода - до 850 километров. "Тайфуненок" может использоваться для решения различных задач: разведки, санитарной службы и командно- штабной машины. На бронеавтомобиле может быть установлен боевой модуль БМ-30-Д с 30-миллиметровой автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.

Отметим, что прежде чем поступить на вооружение в Российскую армию бронеавтомобиль прошел испытания в Сирии.


Николай Грищенко
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
АК-74 "Калашников"
КамАЗ-53949
ПКТМ
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
ГРУ
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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