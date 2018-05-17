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Сирийские военные показали оставленные террористами танки на видео

21.05.2018 Российская газета 117 0
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Т-55.
Т-55.
Источник: rg.ru

В Сирии военнослужащие правительственной армии показали танки и тяжелое вооружение, которое оставили боевики в районе города Аль-Рахиба в Восточном Каламуне. Об этом сообщает информационное агентство SANA.Также террористы оставили множество автоматов, гранатометов и боеприпасов к ним.



На видео показаны порядка десяти танков Т-62 и Т-55, которые террористы захватили ранее у правительственных войск. О том, что бронетехника принадлежала боевикам, свидетельствует тот факт, что в видео показаны старые модели. Тогда как оставшиеся на вооружении Сирийской арабской армии Т-55 и Т-62 были модернизированы.

На них были установлены новые комплексы управляемого вооружения, система управления огнем "Волна" и зенитный пулемет ДШКМ. Для повышения живучести боевых машин была применена противокумулятивная динамическая защита "Контакт", бортовые экраны и ряд других технических усовершенствований. Танки получили бульдозерные отвалы, а установленные на башнях зенитные пулеметы закрыли защитными щитками.

Созданные на базе Т-55 средние танки Т-62 также прошли модернизацию. На танковых башнях были установлены металлополимерные контейнеры динамической защиты, а также дополнительные противокумулятивные экраны.

Судя по количеству роликов, в которых демонстрируется, как старые советские танки выдерживают попадание современных американских противотанковых комплексов, модернизация удалась сирийским инженерам.


Николай Грищенко
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Продукция
Т-55
Т-62

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