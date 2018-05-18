Военные рассказали об опыте применения "Солнцепека" в Сирии



Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".

Источник: rg.ru Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".Источник: rg.ru

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" достойно проявила себя во время войны в Сирии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на бывшего руководителя штаба российской группировки в Сирии Александра Лапина, особенно удачно тяжелый огнемет использовался против террористов, засевших в подземных укрытиях.

"Прекрасно себя зарекомендовала новая тяжелая огнеметная система "Солнцепек". Я скажу, уникальнейшая машина. Часто нас очень сильно выручала, когда необходимо было уничтожить боевиков в каких-то подземных или полуподземных укрытиях", - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее в интернете неоднократно появлялись видеоролики использования российских "Солнцепеков" во время боев в Сирии.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" создана на базе танка Т-72А. Ее боевая масса - 44,3 тонны. Машина предназначена для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники, сооружений и зданий, а также живой силы противника. ТОС-1А может вести огонь с открытых и закрытых позиций, уничтожая противника неуправляемыми реактивными термобарическими и зажигательными снарядами.

Для запуска снарядов калибра 220 миллиметров используется платформа с 24 направляющими. Максимальная дальность стрельбы составляет шесть тысяч метров. Также машина снабжена 5,45-миллиметровым пулеметом РПКС-74. Экипаж "Солнцепека" состоит из трех человек.

Руслан Мельников