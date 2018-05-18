"Торнадо" для "Арматы": на чем будут возить новую тяжелую бронетехнику



Тягач "Урал-63708" с колесной формулой 8х8, созданный по теме "Торнадо-У".

Источник: Алексей Брусилов / rg Тягач "Урал-63708" с колесной формулой 8х8, созданный по теме "Торнадо-У".Источник: Алексей Брусилов / rg

Современную армию трудно представить без мощных автомобилей - транспортеров, перебрасывающих танки, самоходно-артиллерийские установки, а также системы ПВО на гусеничных шасси. Поэтому у специалистов вызывает закономерный интерес разработка и производство такой нужной техники в России.

Необходимо отметить, что в последние годы у нас появились интересные образцы, уже поступающие или готовые направиться в войска. Одним из них является тягач "Урал-63708" с колесной формулой 8х8, созданный по теме "Торнадо-У". Ему по силам перебрасывать самую тяжелую технику Российской армии. В том числе и перспективную, такую как машины унифицированного семейства "Армата". Например, самую тяжелую из них - 57-тонную бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16.

Тягач "Урал-63708" с колесной формулой 8х8, созданный по теме "Торнадо-У". Источник: Алексей Брусилов / rg

Как сообщают создатели тягача, полная масса автопоезда может достигать 85 тонн. Благодаря трем осям, расположенным за кабиной, внешне автомобиль выглядит очень непривычно для российской техники. Хотя за рубежом похожие машины давно используются как танковозы, у нас такая осевая формула пока в новинку.

Еще одной особенностью "Урала" является его каркасно-панельная кабина с четырьмя дверями, которая может вмещать до 6 человек. То есть, кроме водителя, там есть места для расчета самоходки или экипажа танка.

Тягач "Урал-63708" с колесной формулой 8х8, созданный по теме "Торнадо-У". Источник: Алексей Брусилов / rg

Мощность дизельного шестицилиндрового двигателя составляет 600 л.с. Максимальная скорость достигает 90 км/ч. Емкость топливного бака - 400 литров.

По мнению военных экспертов, характеристики "Урала-63708" позволяют ему занять достойное место в отечественных вооруженных силах.

Алексей Брусилов