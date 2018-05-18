"Армату" сравнили с израильским танком "Меркава"



Т-14.

Источник: Министерство обороны РФ/ РИА Новости Т-14.Источник: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Американский журнал The National Interest предпринял попытку сравнить новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" c израильским танком "Меркава" последней модификации - Merkava Mark IV Windbreaker.

Издание отмечает, что современная "Меркава" - это превосходный танк, оснащенный комплексом активной защиты Trophy и боевой информационно-управляющей системой Tzayad. Вероятнее всего, в будущем танк продолжат модифицировать. Одной из поистине революционных новинок может стать система Iron Vision ("Железное зрение"), которая будет выводить изображение с установленных на машине камер прямо на дисплеи, встроенные в шлемы членов экипажа. Это позволит осуществлять круговой обзор без открытия люков. Система, которая, как ожидается, обеспечит танкистам беспрецедентную осведомленность о ситуации на поле боя, была испытана в 2017 году. Пока неизвестно, когда точно она будет принята на вооружение, но это случится уже скоро. Израиль станет первой страной, получившей такую технологию, однако Россия тоже может создать подобную систему.

Система, подобная Iron Vision, позволит командиру "Арматы" видеть больше, чем видит командир обычного танка с обитаемой башней, заявил капитан Стефан Бюлер, командир танковой роты из Центра повышения квалификации вооруженных сил Швейцарии.

Также российский танк Т-14 оборудован более продвинутыми системами защиты, чем его израильский конкурент. Еще одно преимущество новейшего танка на платформе "Армата" - необитаемая башня. Кроме того, российская новинка быстрее "Меркавы", которая при весе в 65 тонн оснащена движком мощностью 1500 лошадиных сил.

Merkava Mark IV Windbreaker. Источник: IDF Spokesperson Unit / Wikimedia.org

По мощности двигателя Т-14 сопоставим с "Абрамсом" и "Леопардом-2", однако его вес составляет всего 48 тонн, а значит он на 20 процентов легче зарубежных танков. Стефан Бюлер назвал машину чрезвычайно подвижной и маневренной.

Экипаж российского танка лучше защищен за счет сочетания систем активной и динамической защиты и многослойной брони. Свою роль в этом играет и необитаемая башня. "Следует предположить, что за счет всех этих факторов Т-14 предлагает экипажу более высокий уровень защиты, несмотря на более низкий вес", - заявил Бюлер.

А по части датчиков и сенсоров преимущество пока у израильтян. Оптика была и остается "ахиллесовой пятой" большинства современных танков, в том числе и российского Т-14, уверен Стефан Бюлер. Именно низкая ситуационная осведомленность и является, по мнению авторов, основным недостатком российской новинки.

В танковой войне почти всегда выигрывает тот, кто первым видит врага, подчеркивается в статье. В настоящий момент установка систем Iron Vision может дать опытному экипажу "Меркавы" определенное преимущество. В будущем Россия может нивелировать его за счет создания собственного аналога "Железного зрения", уверен Бюлер.

Илья Максимов