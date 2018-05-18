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Россия покажет авиационную ракету нового поколения "Бронебойщик"

21.05.2018 Российская газета 159 0
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Стенд концерна "Техмаш"
Стенд концерна "Техмаш".
Источник: Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех

Новейшие российские боеприпасы смогут увидеть посетители международной выставки вооружения KADEX 2018 в Астане. Как сообщили в концерне "Техмаш" Госкорпорации Ростех, в числе оружия нового поколения будет представлена неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП калибра 80 миллиметров с осколочно-фугасной проникающей боевой частью.

Производители отмечают, что ракета предназначена для уничтожения одиночных и групповых целей на открытом пространстве и в укрытиях. Она также может поражать вражеские корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Ранее сообщалось о впечатляющих особенностях авиационной ракеты С-8ОФП, известной также как "Бронебойщик". По боевым возможностям она многократно превосходит старые штатные ракеты. Ее взрыватель можно настроить таким образом, чтобы боеприпас срабатывал перед преградой, при ударе о нее или уже за ней, после того как преграда окажется пробита.

Также на выставке в Казахстане будут представлены авиационная ракета С-8КОМ с кумулятивно-осколочной частью и реактивные снаряды с термобарической смесью для тяжелых огнеметов ТОС-1А. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть 125-миллиметровый выстрел 3ВБК16 с кумулятивным снарядом к танковой пушке Д-81 и выстрел 3ВОФ58 с осколочно-фугасным снарядом и полным переменным зарядом к гаубице 2А65 и самоходной гаубице 2С19. Также будут представлены взрыватели В-429 и УДВ-60.


Руслан Мельников
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
2А46
Мста-Б
Мста-С
Солнцепёк
Компании
Ростех
Техмаш НПК

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