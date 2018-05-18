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Росатом разработает для военных тяжелометаллические реакторы

21.05.2018 Российская газета 131 0
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Реактор РИТМ-200
Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016.
Источник: www.aem-group.ru

Специалисты "ОКБ "Гидропресс", который является частью госкорпорации Росатом, разрабатывают для оборонных целей реакторы с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Об этом сообщили в отчете предприятия за 2017 год.

Как цитирует материалы отчета РИА Новости, а они выставлены на сайте центра раскрытия корпоративной информации, реакторные установки с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем выполнялись в рамках гособоронзаказа. Больше никаких подробностей не сообщается.

Тяжелые жидкометаллические теплоносители - это свинец или сплав свинца с висмутом. На быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым охлаждением и создавали реакторы для атомных подводных лодок. Одни из самых известных - ядерные энергетические установки для самых скоростных и маневренных советских АПЛ проекта 705 и 705К. За рубежом они известны как "Альфа". Эти субмарины, кстати, попали в книгу рекордов Гиннеса за свои скоростные показатели. А еще у этих реакторов была возможность получения больших мощностей при малых размерах установки.

По мнению экспертов, реакторные установки с тяжелометаллическим свинцово-висмутовым теплоносителем могут быть использованы на российских беспилотных боевых подводных аппаратах.


Светлана Цыганкова
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Россия
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Росатом
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
ЯЭУ

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