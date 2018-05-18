Росатом разработает для военных тяжелометаллические реакторы



Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016.

Источник: www.aem-group.ru Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016.Источник: www.aem-group.ru

Специалисты "ОКБ "Гидропресс", который является частью госкорпорации Росатом, разрабатывают для оборонных целей реакторы с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Об этом сообщили в отчете предприятия за 2017 год.

Как цитирует материалы отчета РИА Новости, а они выставлены на сайте центра раскрытия корпоративной информации, реакторные установки с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем выполнялись в рамках гособоронзаказа. Больше никаких подробностей не сообщается.

Тяжелые жидкометаллические теплоносители - это свинец или сплав свинца с висмутом. На быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым охлаждением и создавали реакторы для атомных подводных лодок. Одни из самых известных - ядерные энергетические установки для самых скоростных и маневренных советских АПЛ проекта 705 и 705К. За рубежом они известны как "Альфа". Эти субмарины, кстати, попали в книгу рекордов Гиннеса за свои скоростные показатели. А еще у этих реакторов была возможность получения больших мощностей при малых размерах установки.

По мнению экспертов, реакторные установки с тяжелометаллическим свинцово-висмутовым теплоносителем могут быть использованы на российских беспилотных боевых подводных аппаратах.

Светлана Цыганкова