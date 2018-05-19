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Китай выходит на рынок ударных вертолётов

21.05.2018 Warspot 118 0
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Вертолёт Harbin Z-19E.
Вертолёт Harbin Z-19E.
Источник: janes.com

Китайский ударный вертолёт Harbin Z-19E успешно прошёл серию боевых испытаний. Вчера, 18 мая, портал janes.com сообщил о том, что компания Harbin Aircraft Manufacturing, входящая в состав корпорации AVIC, завершила 40-дневные боевые испытания "Чёрного торнадо".

Ровно год назад в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян) на территории завода Harbin Aircraft Manufacturing состоялись первые лётные испытания боевой машины Harbin Z-19E, получившей неофициальное прозвище "Чёрный торнадо". Теперь вертолёт прошёл весь цикл испытаний и готов к поставкам на экспорт.

Боевые испытания вертолёта Z-19E стартовали 29 марта и продлились 40 дней. В корпорации AVIC указывают, что в ходе тестирования была проверена работа боевой системы и всех видов вооружения, включая автоматическую пушку, а также проведены пуски управляемых и неуправляемых ракет.

Вертолёт Harbin Z-19 совершил свой первый полёт в 2010 году, а спустя два года поступил на вооружение китайской армии. В 2015 году компания Harbin Aircraft Manufacturing на выставке China Helicopter Exposition продемонстрировала полноразмерную модель Harbin Z-19E. По официальной информации, новая модификация является усовершенствованной версией Z-19 и предназначена для экспорта.

Z-19E несколько легче базовой модели: его максимальная взлётная масса составляет 4250 кг против 4500 кг у Z-19. Специалисты компании Harbin Aircraft Manufacturing заявляют, что им удалось максимально облегчить машину без ослабления бронезащиты и боевых возможностей, при этом по скорости и манёвренности "Чёрный торнадо" превосходит многие вертолёты в своём классе.

Вертолёт проектировался для наступательных операций и борьбы с бронетехникой противника. Z-19E имеет тандемную бронированную кабину экипажа и комплекс вооружений классов "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Экспортная модификация вертолёта получила ряд улучшений, что делает её более бесшумной и безопасной для пилотирования в условиях реальных боевых действий. По словам разработчиков, Z-19E полностью соответствует всем международным стандартам.
19.05.2018
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Страны
Китай
Компании
AVIC

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