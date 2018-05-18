"Мир посредством силы" может обернуться войной



Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Дональд Трамп дал России шанс укрепить свои позиции на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп, верный стратегическому принципу "мир посредством силы", сразу после объявления 8 мая с.г. об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), или ядерной сделки с Ираном, заговорил о новом "хорошем" соглашении, сопроводив свое заявление угрозами, что в случае отказа Тегерана от переговоров по этому вопросу "что-то произойдет". Однако, действуя с позиций силы, Трамп забывает о возможности потери доверия к его инициативам и возникновении нежелания продолжать отношения в угоду амбициям американского лидера. Участники договора выступают за сохранение ранее достигнутых договоренностей, а президент Ирана Хасан Рухани подтверждает приверженность к выполнению своих обязательств и без участия США.

"ПЛОХАЯ" СДЕЛКА

Новая сделка вряд ли сможет сгладить негатив от стремительного выхода Соединенных Штатов из СВПД. Соглашение было заключено в 2015 году США, Россией, Великобританией, Францией, Германией и Китаем с одной стороны и Исламской Республикой Иран (ИРИ) - с другой. ИРИ обязана была допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты и избавиться от запасов среднеобогащенного урана, сократить на 98% запасы низкообогащенного урана, снизить число газовых центрифуг для обогащения сырья. Согласно договоренностям, антииранские санкции отменялись в обмен на отказ ИРИ от ядерной программы.

Но Дональд Трамп на ежегодной сессии Генассамблеи ООН назвал сделку, принятую в период правления Барака Обамы, которая считается одной из важнейших по режиму нераспространения ядерного оружия, "позором". Трамп говорил о "плохой" ядерной сделке с ИРИ еще во время своей предвыборной кампании, которая была во многом построена на критике политики его предшественника Барака Обамы, а также после выборов уже на посту главы государства.

Трамп принял решение о выходе из СВПД, вводе новых антииранских санкций и восстановлении прежних, которые были приостановлены в рамках исполнения предыдущей договоренности, не имея согласия других участников СВПД, тем самым нарушив международные правовые нормы и резолюцию Совета Безопасности ООН 2231. Соединенные Штаты ввели санкции против шести представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и трех иранских компаний, в том числе Центробанка страны. Кроме того, с 7 августа 2018 года США планируют ограничить для правительства Ирана покупку американских долларов. С помощью "самых жестких, сильных и строгих санкций", как выразился Дональд Трамп, он хочет заставить Иран заключить новое ядерное соглашение на выгодных Вашингтону условиях. В частности, глава Белого дома требует обеспечить доступ американцев ко всем военным объектам республики.

Разрыв ядерной сделки, на деле означающий официальное предъявление Ирану обвинений в разработке запрещенного оружия, был основан на сообщениях Израиля о наличии таких доказательств. По сообщениям СМИ, существует также мнение, что Трамп решил выйти из соглашения по меркантильным соображениям в связи с тем, что пришло время возвращать в рамках исполнения СВПД, по разным данным, от 50 млрд до 150 млрд долл., принадлежавших иранским юридическим лицам и заблокированных на счетах в США, но договоренность не забирать деньги не была достигнута.

Президент России Владимир Путин выразил глубокую озабоченность в связи с решением Дональда Трампа, а МИД РФ заявил, что глубоко разочарован такими заявлениями президента США. МАГАТЭ же подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что Европа больше не может полагаться на США в вопросах обороны, и призвала страны самостоятельно определять свою судьбу. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о риске возникновения войны. В Европейском союзе (ЕС) считают, что действия американского президента поспешны и не приведут ни к чему хорошему.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ФАКТОР

Очевидно, что представления Израиля и США о стратегических намерениях Ирана как наступательных могут привести к военной конфронтации, реально же ИРИ сосредоточена на сдерживании Израиля и поддержке правительства Башара Асада. Крушение режима Асада и расчленение сирийского государства нанесло бы серьезный удар по Ирану с потерей одного из его немногих ключевых союзников в арабском мире. При этом Сирия стремится предоставить Ирану возможность для сдерживания Израиля.

Российская сторона обеспокоена тем, что опасное развитие ситуации вокруг Ирана и Израиля происходит на территории суверенной Сирии, осложняя политическое урегулирование сирийского конфликта и борьбу с терроризмом. Президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после чего замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прилетел в Тегеран и провел переговоры с замглавы МИД Ирана Аббасом Арагчи, подтвердив позицию Москвы о продолжении углубления связей с ИРИ.

В то же время премьер-министр Израиля призывает мировое сообщество объединить усилия, чтобы избавить Сирию от военного присутствия Ирана на ее территории. 10 мая Израиль осуществил нападение на иранские военные подразделения специального назначения "Эль-Кудс" КСИР на территории Сирии и в течение двух часов наносил по ним ракетные удары. Сирийские силы ПВО сбили около половины израильских ракет, заявили в Минобороны России. Всего, по данным ведомства, израильские военные задействовали 28 самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено около 60 ракет класса "воздух–поверхность" и более 10 тактических ракет класса "земля–земля".

Израиль обвиняет Иран в доставке в Сирию оружия и считает, что КСИР располагает наступательным и оборонительным вооружением, в том числе ударными беспилотниками, средствами ПВО и ракетами класса "земля–земля". Для защиты от израильских нападений могут быть применены баллистические ракеты "Фатех-110". А возможность поставок сирийскому правительству российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, которые способны перехватить любой самолет, вылетающий с главного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, вызывает панику. "Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт. Лучше сейчас, чем позже", – заявил израильский премьер-министр и пообещал, что власти страны сделают все, чтобы не позволить Ирану закрепить свое военное присутствие на сирийской стороне.

ОПАСЕНИЯ КОНГРЕССМЕНОВ

У американских парламентариев наибольшие опасения вызывают действия Ирана не в ядерной области, а в Сирии. Вместе с тем многие демократы и ряд представителей Республиканской партии в Конгрессе США выразили недовольство решением Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном, в связи с чем, по их мнению, Вашингтон окончательно лишился рычага давления на Тегеран. Законодатели также считают, что выход из Совместного всеобъемлющего плана действий спровоцирует раскол между Америкой и союзниками и приведет к изоляции страны. Эксперты полагают, что решение Трампа не только вызовет рост напряженности в регионе, но и обострит внутриполитическую борьбу в США.

Конгрессмен от Калифорнии Максин Уотерс заявила, что президент Трамп заслуживает импичмента в связи с его решением по СВПД. Она считает, что это единственный выход, чтобы оградить Америку от его гигантского эго и самовлюбленности.

Для России эта сложная ситуация дает шанс стать посредником между Ираном и Израилем и попытаться не допустить развязывания новой войны на Ближнем Востоке. Израиль добивается от Кремля нейтральной позиции, которую Москва может использовать, чтобы предотвратить эскалацию и не допустить военного нападения на Иран, оказав военно-техническую помощь ИРИ и гарантируя безопасность Израилю. Россия, сохраняя контакты со всеми сторонами конфликта, может способствовать снижению риска возникновения масштабной войны.

Участники ядерной сделки с Ираном в лице стран ЕС, Китая и России свое присутствие в сделке пока не приостановили. Но существует вероятность того, что Германия, Франция и Великобритания уступят США. Даже несмотря на то, что лидеры ЕС осознают, что если они подчинятся сейчас Америке и откажутся от собственных интересов, в дальнейшем их мнение вряд ли будет интересно Трампу. Однако еще один участник сделки – Китай готов жестко отстаивать свою позицию. Поэтому введенные антииранские санкции будут сглажены Китаем и, конечно, Россией. Готовится соглашение, способное сформировать зону свободной торговли между Ираном и странами Евразийского экономического союза. Исламская Республика Иран на постоянной основе также принимает участие в Шанхайской организации сотрудничества в качестве наблюдателя, и решается вопрос о ее членстве. Через несколько дней ситуация вокруг иранской ядерной программы будет обсуждаться европейскими лидерами на саммите ЕС – Балканские страны. Возможно, это укрепит позиции всех участников СВПД и даст понять президенту США, что планета Земля – наш общий дом.

Ирина Дронина