Победит ли Россия в новой битве за Атлантику



ВМС США.

Источник: © youtube.com ВМС США.Источник: © youtube.com

Воссоздание 2-го флота ВМС США подтверждает решимость Вашингтона сдерживать Москву на длительную перспективу

Атлантический океан за последнее столетие уже несколько раз становился полем грандиозных битв, которые так и принято называть - битва за Атлантику. Официально считается, что их было две.

В ходе первой – в годы Первой мировой войны 1914–1918 годов – боевые действия за коммуникации и господство в этом океане и прилегающих к нему морях вели Великобритания и Германия. Каждая при этом, конечно, имела союзников, но основная тяжесть этой битвы, все же легла на плечи моряков именно этих двух стран. Обе стороны, понятное дело, пытались загнать друг друга в морскую блокаду, что в полной мере, впрочем, так и не получилось.

Вторая битва за Атлантику развернулась на данном театре военных действий уже в годы Второй мировой войны. Участники здесь в целом были почти все те же, да и цели не особо отличались от тех, что ставили перед собой воюющие стороны в годы предыдущей мировой войны. На этот раз союзники по Антигитлеровской коалиции, в первую очередь Великобритания и Соединенные Штаты, сошлись в смертельной схватке с нацистской Германией и фашистской Италией. Первым нужен был полный контроль за морскими коммуникациями, которые использовались для снабжения оказавшегося в осаде Туманного Альбиона и переброски войск, подкреплений, вооружения и различных припасов из Америки в Европу. Кроме того, необходимо было изолировать страны Оси и их союзников, отрезав их от просторов Атлантического океана. Берлин и Рим же, в свою очередь, пытались не допустить своей блокады (немцам доступ в Атлантику, к примеру, был необходим в том числе и для поддержания связи с третьим участником Оси – Японией), а также прервать связь Лондона с внешним миром посредством нарушения морских коммуникаций, что, по их замыслу, должно было заставить британцев пойти на переговоры или даже капитулировать.

Эпическая битва за Атлантику описана не в одной книге, в том числе и художественной, и нашла отражение в множестве документальных и художественных фильмов. А книги Самуэля Элиота Морисона "Битва за Атлантику" и "Битва за Атлантику выиграна", описывающие боевые действия ВМС США на данном театре военных действий в период соответственно с сентября 1939-го по май 1943-го и с мая 1943-го по май 1945 года и являющиеся частью 15-томной истории участия американских военно-морских сил во Второй мировой войне, стали в этом плане классикой жанра.

Грандиозный размах этого сражения можно оценить хотя бы по тому факту, что Германия, начав войну с менее чем шестью десятками субмарин, до своего сокрушительного поражения сумела построить и бросить в бой в основном на атлантические коммуникации противника более тысячи "стальных акул", а разработанная гросс-адмиралом Карлом Дёницем тактика "волчьей стаи" еще долгие годы считалась за эталон во многих флотах мира.

Против кригсмарине США и Великобритания бросили всю свою военную и экономическую мощь. В конечном итоге, как считают многие военные эксперты и историки, в немалой степени из-за того, что немецкий флот стал терять подлодки (о кораблях и самолетах речь и вовсе не идет) больше, чем успевал их строить, тогда как с транспортами и боевыми кораблями у союзников все было ровно наоборот – строили больше, чем теряли в море, чаша весов в шестилетнем противоборстве склонилась на сторону наших союзников в той войне.

Эту самую объединенную военную и экономическую мощь Вашингтон и Лондон при поддержке других стран НАТО в годы новой войны, холодной, бросили уже против своего союзника, ставшего главным врагом. То есть против Москвы. Именно Атлантика стала, пожалуй, главным театром военных действий холодной войны на море, где армады американских, британских, немецких и иных кораблей и подлодок всеми силами сдерживали советский Военно-морской флот, постепенно превратившийся из фактически прибрежного в океанский ракетно-ядерный. Причем советские адмиралы в этой по большому счету уже третьей битве за Атлантику основной упор тоже сделали на подводных силах: десятки атомных многоцелевых субмарин и стратегических подводных ракетоносцев стали той реальной силой, которая долгие годы отрезвляюще действовала на потенциального противника, не давая ему перейти в статус противника реального. Операции "Атрина" и "Апорт" стали тоже, как и книги С.Э. Морисона, классикой жанра, но в своем роде.

Со стороны Америки основная тяжесть в этой битве легла на плечи моряков и летчиков 2-го флота ВМС США, созданного в ходе реорганизации последних по окончании Второй мировой войны. В декабре 1945 года был сформирован 8-й флот, который в январе 1947-го был переименован во 2-й оперативный флот, а в феврале 1950 года стал просто 2-м флотом ВМС США.

Причем американский 2-й флот противостоял фактически сразу трем флотам советского ВМФ – Северному, Балтийскому и Черноморскому, хотя в Средиземном море наших моряков "сдерживал" еще и не менее знаменитый американский 6-й флот. И именно 2-й флот ВМС США решал основной объем задач в ходе блокады Кубы в 1962-м, захвата Гренады в 1983 году, а также принимал активное участие в так называемых войнах в Заливе в конце ХХ – начале XXI века. Расформировали же 2-й флот в 2011 году в целях экономии финансовых средств, кораблей и различных ресурсов. Решение это продвинул в жизнь тогдашний министр обороны США Роберт Гейтс. Тем более что тогда казалось: единственный, кто мог бы противостоять на просторах Атлантики американским ВМС – российский Военно-морской флот – уже никогда не оправится от последствий распада Советского Союза и обвального сокращения финансирования флота и соответственно его корабельного состава.

Однако через три года грянула холодная война 2.0, а российский ВМФ вдруг стал проявлять весьма высокую активность, чего от него в Пентагоне явно не ожидали. Вполне предсказуемым в этом плане стало решение американцев воссоздать 2-й флот, о чем и объявил 4 мая начальник морских операций (командующий) ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

"Наша Национальная оборонная стратегия четко указывает на то, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, и поэтому ситуация в области безопасности продолжает становиться все более сложной и комплексной. Вот почему сегодня мы создаем 2-й флот, который будет отвечать на эти вызовы, в том числе и в северной Атлантике", – заявил при этом адмирал Ричардсон.

И действительно, в ситуации нового масштабного противостояния с нашей страной Пентагону стало уже не до экономии: ради безопасности родины (американской, понятно) Федеральная резервная система США с готовностью напечатает еще энное количество вагонов бумажек с портретами американских президентов. Президент Дональд Трамп по крайней мере в этом полностью ее поддержит, поскольку его цель – сделать Америку вновь великой, для чего среди прочего необходимо в очередной раз выиграть битву за Атлантику, противником в которой вновь оказалась Россия.

"Данный шаг стал самым последним свидетельством того, что ВМС переносят свое внимание с войны с террором на противоборство со своими главными соперниками – Китаем и Россией", – указывается в статье "Новое командование ВМС США берет Россию на прицел", опубликованной в еженедельнике Defense News.

Зоной ответственности возрожденного 2-го флота, который будет находиться в оперативном подчинении Командования сил флота ВМС США (U.S. Fleet Forces Command – USFF) и должен приступить к операциям с 1 июля 2018 года, стали морская зона, прилегающая к восточному (атлантическому) побережью Соединенных Штатов и Северная Атлантика. Сколько сил и средств выделят американские адмиралы в состав заново рожденного 2-го флота ВМС США – пока не ясно, но, к примеру, на момент своего расформирования он насчитывал 126 боевых кораблей различных классов и типов, около 4,5 тыс. самолетов и вертолетов различного назначения, а также около 90 тыс. человек личного состава.

Даже по этим цифрам можно сделать вполне однозначный вывод – американский 2-й флот был весьма грозной силой. Скорее всего, воссоздавая его для борьбы с Россией, американские военные планируют вновь накачать его вооружением и военной техникой, что называется, под завязку.

Причем упор здесь будет сделан не только на количество, но и на качество. Так, боевой состав флота должны пополнить эсминцы УРО типа "Орли Берк" новой модификации, оснащенные более современной и эффективной РЛС ПВО-ПРО типа AN/SPY-6 и новейшими образцами ракетного и торпедного оружия, а также модернизированные многоцелевые атомные подлодки типа "Вирджиния" четвертой и пятой серий (Block IV и Block V).

Первые уже находятся в постройке (11 мая в Гротоне заложили очередную такую подлодку, названную в честь "отца атомного флота" адмирала Хаймана Риковера), а вторые, которые получат новый, врезаемый посередине корпуса субмарины специальный 30-метровый отсек вооружений VPM (Virginia Payload Module), планируется начать строить в обозримой перспективе (первая из 10 субмарин заказана флотом 16 февраля 2017 года). В упомянутом отсеке можно будет разместить до 28 крылатых ракет "Томагавк" или другое вооружение и оборудование плюс еще 12 "Томагавков" располагается в носовых пусковых установках – итого 40 ракет (сегодня только 12).

Готовят американские адмиралы и другие "сюрпризы", включая новую дальнобойную противокорабельную ракету AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) с дальностью пуска почти 1000 км, которую могут применять различные самолеты и надводные корабли (ракета проходит завершающий цикл испытаний и в этом году будет принята на вооружение, начато ее мелкосерийное производство), а также перспективные крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

Более того, министр обороны США Джеймс Мэттис задумал провести грандиозную реформу в части, касающейся организации боевой службы американских кораблей. Суть его задумки – сделать этот процесс менее предсказуемым для противника и более гибким для решения задач по обеспечению национальной безопасности Соединенных Штатов. Дело в том, что сегодня боевые службы, особенно крупных соединений типа авианосных групп, зачастую планируются за многие месяцы, а то и за пару лет до выхода кораблей в море. "Это превосходный способ управлять судоходной компанией, но не то, как следует управлять военно-морскими силами", – заявил глава Пентагона на слушаниях в Конгрессе 12 апреля с.г. Что из этого выйдет – покажет время, но тенденция весьма настораживающая.

А вот готов ли к такому повороту событий российский Военно-морской флот? Времени на раскачку для участия в новой битве за Атлантику, в которую нас втягивают и которая совсем не похожа на все предыдущие, уже не осталось.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"