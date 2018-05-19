Запад напугали российские горы и болота



Репетиция военного парада к Дню Победы в центре Москвы, 3 мая 2018 года.

Источник: Артем Сизов/"Газета.Ru" Репетиция военного парада к Дню Победы в центре Москвы, 3 мая 2018 года.Источник: Артем Сизов/"Газета.Ru"

СМИ: вторжение в Россию станет кошмаром для любого захватчика

Шведское издание Svenska Dagbladet проанализировало сценарий гипотетического военного вторжения в Россию со стороны другого государства и пришло к выводу, что попытка такой военной операции обернется кошмаром для армии любой страны из-за сложных климатических условий. При этом шведские журналисты отдельно отмечают, что русские военные совершенно не боятся вести боевые действия в таких условиях, поскольку имеют значительный опыт сражений в рамках полномасштабных войн именно на таких природных плацдармах.

Попытка военного вторжения в Россию обернется кошмаром для армии любой страны из-за сложных климатических условий, пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

Как подчеркивается в материале, потенциальному захватчику придется действовать среди голых гор, непроходимых болот, бурных рек, бескрайних темных лесов и в мерзлой тундре, передает ФАН.

При этом шведские журналисты отдельно отмечают, что русские военные совершенно не боятся вести боевые действия в таких условиях, поскольку имеют значительный опыт сражений в рамках полномасштабных войн именно на таких природных плацдармах.

В число других стран, вторжение в которые также станет серьезным испытанием для нападающих, Svenska Dagbladet включила Швейцарию и Новую Зеландию. Швейцария окружена Альпийскими горами, а Новая Зеландия удалена от ближайшего материка более чем на 1600 километров, поэтому доставка туда войск и вооружения практически невозможна.

Тремя днями ранее сообщалось, что более 50% россиян видят угрозу начала третьей мировой войны из-за ситуации в Сирии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Респондентов спросили, опасаются ли они, что нынешнее обострение отношений России с западом по поводу Сирии может перерасти в третью мировую войну. О больших опасениях сообщили 16% опрошенных, еще 41% заявил, что есть некоторые опасения.

Исследователи также спросили россиян, следят ли они за событиями в Сирии. Почти треть из них (31%) сообщили, что следят внимательно, еще 55% указали, что немного знают о происходящем в стране, но не следят пристально.

"Спешу успокоить тех, кто излишне перевозбудился от последних новостей: никакой войны не будет! Для Запада российский вопрос в его внутренней повестке дня не на второй и даже не на третьей позиции, а, эдак, на десятой. На первом месте - внутренние проблемы", - приводит НСН комментарий эксперта Никиты Кричевского в связи с этой новостью.

В середине мая Оборонный колледж НАТО опубликовал доклад аналитика исследовательского подразделения НАТО Диего Руиса Палмера, в котором говорится, в частности, о том, что в течение последнего десятилетия наблюдается "заметный уровень" возрождения российской армии.

"С 2009 года становится все очевиднее, что Вооруженные силы России быстро восстанавливаются после почти двух десятилетий упадка и недостаточного внимания в период после окончания "холодной войны". Масштаб этого восстановления за десятилетие заметен", - указывается в публикации эксперта.

По его мнению, Россия в настоящее время является "единственной страной в Европе", способной проводить внезапные учения и задействовать в учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тыс. человек. Руис Палмер также подчеркнул, что опыт операций в Сирии "создал новую базу для оперативных навыков и тылового потенциала российских военных".

Чуть ранее профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Кроениг в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно" описал гипотетическую ситуацию, в которой Россия наносит два массивных ядерных удара по США, и спрогнозировал последствия от них.

Ситуацию с нанесением ядерного удара России по США Кроениг привел, чтобы доказать, что Вашингтон не должен избавляться от своего ядерного арсенала. При этом профессор отметил, что в то время как последствия от любой ядерной войны будут ужасающими, их масштабы будут зависеть, в том числе, и от того, кто станет атакующей стороной.

Так, США пострадали бы намного меньше от ядерного удара Китая, чем от российского, написал Кроениг. Он обратил внимание на огромное различие в количестве жертв от ядерного удара по США в случае, если страна обладает мощным ядерным арсеналом и может нанести противосиловой (обезоруживающий) ответный удар, а также в случае, если у страны нет такой возможности.

В нынешних условиях, по расчетам Кроенига, первый удар Москвы будет нанесен с намерением снизить способность Вашингтона к ответным мерам и уничтожит 131 американский город с приблизительно 70 млн жертв.

Второй удар уничтожил бы 12 американских городов и привел бы к гибели 28 млн человек. Однако эти цифры будут намного больше, если США ликвидируют свои запасы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), утверждал Кроениг. По его словам, это позволит России задействовать больше ядерных боеголовок в рамках первого удара.

Таким образом, количество жертв первого ядерного удара России по США в случае сокращения Вашингтоном ядерного арсенала увеличится с 70 млн до 82 млн человек, резюмировал эксперт.

Рафаэль Фахрутдинов