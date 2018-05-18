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Балтийский флот каждый год пополняется новыми кораблями и самолетами - командующий

21.05.2018 Интерфакс-АВН 150 0
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Корабли Балтийского Флота. Архивное фото
Корабли Балтийского Флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Балтийский флот каждый год планово пополняется новейшими образцами вооружения и техники, а уже имеющаяся на вооружении техника проходит модернизацию и по своим параметрам соответствует времени, заявил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

"В частности, за два последних года полное техническое перевооружение прошли ракетные части 11-го армейского корпуса и Балтийской военно-морской базы. У нас успешно эксплуатируются береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", способные эффективно противостоять любым угрозам с моря, новейшие мобильные комплексы "Искандер-М", поступившие на вооружение армейского корпуса флота", - сообщил А.Носатов в интервью, опубликованном в пятницу в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В этом году мы продолжим принимать новую технику: зенитные ракетные комплексы С-400 усилят возможности группировки ВВС и ПВО, а в состав соединения ракетных кораблей войдет новый МРК проекта 22800 "Ураган", способный нести крылатые ракеты "Калибр". Помимо этого, в программе перевооружения запланировано поступление двух больших гидрографических катеров, а авиаторы флота получат новые самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М", - добавил командующий Балтийским флотом.

Он также отметил, что до конца нынешнего года кораблям Балтийского флота предстоит принять участие в нескольких десятках мероприятий боевой подготовки различной направленности.

"Корабли и суда флота ждут дальние походы в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны. В настоящее время учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" с курсантами на борту пересек Индийский океан, осуществил несколько визитов в порты Шри-Ланки, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи, принял участие в международных многонациональных учениях гуманитарной направленности в Тихом океане "Комодо-2018", - сказал А.Носатов. 

При этом он обратил внимание на то, что "еще одним важным мероприятием станет проведение на полигоне Хмелевка в июне этого года армейского этапа конкурса по профессиональной выучке "Морской десант".
18.05.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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