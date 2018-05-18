Путин: российские образцы оружия на годы опередили зарубежные аналоги
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Комплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая - РИА Новости. Созданные российскими учеными уникальные образцы оружия и техники на годы опередили зарубежные аналоги, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу еще раз поблагодарить коллег, наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Созданные их трудом и талантом уникальные образцы оружия и техники на годы, а может быть, на десятилетия опередили зарубежные аналоги. А многие высокозатратные, прямо скажем, очень высокозатратные иностранные системы сделали бесперспективными и уже морально устаревшими", - сказал Путин на военном совещании.
"Успешные исследования и разработки в области оборонных технологий имеют для нас исключительное значение: это и обеспечение военной безопасности страны, и, что важно, для формирования мощного потенциала для развития в гражданской сфере, новые решения для энергетики, промышленности и инфраструктуры", - добавил он.
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18.05.2018
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