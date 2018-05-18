Путин рассказал, когда в армию поступят комплексы "Авангард" и "Сармат"



Авангард.

Источник: © Минобороны РФ Авангард.Источник: © Минобороны РФ

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая - РИА Новости. Комплексы "Авангард" должны поступить на вооружение в 2019 году, комплексы "Сармат" - в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Итоговая встреча серии военных совещаний у президента посвящена новейшим вооружениям, о которых, в частности, шла речь в Послании Путина Федеральному Собранию.

"Продолжается испытание перспективных систем, которые в ближайшем будущем пополнят состав наших стратегических сил. Имея в виду прежде всего комплекс "Сармат", который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс "Авангард", который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком", - сказал Путин.

При этом президент отметил, что некоторые новейшие разработки уже производятся и поступают в состав российских войск.

"К примеру, высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", который был представлен и на параде 9 Мая, и новейшие лазерные комплексы также, они несут уже опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Интенсивно отрабатываются способы их боевого применения", - заявил глава государства.

Путин также поблагодарил создателей российского вооружения и техники. По словам президента, новые разработки на годы опередили зарубежные аналоги.