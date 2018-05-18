Продолжение испытаний летающей лаборатории Т-50-2 с двигателем "второго этапа"
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Споттерские фотографии из Жуковского запечатлели продолжение там летных испытаний летающей лаборатории истребителя пятого поколения Т-50-2 (бортовой номер "052") с установленным одним опытным образцом создаваемого для ПАК ФА двигателя "второго этапа" - "изделие 30".
Летающая лаборатория-самолет Т-50-2 (бортовой номер "052") в полете с двигателем "изделие 30" (установлен слева). Жуковский, май 2018 года (с) Николай Краснов / russianplanes.net ( ссылка )
В летающую лабораторию был переоборудован второй летный опытный образец ПАК ФА самолет Т-50-2, на который вместо одного из двух двигателей "изделие 117" (левого) был установлен опытный образец двигателя "изделие 30". Первый полет модифицированного таким образом самолета т-50-2 с двигателем "изделие 30" состоялся в Жуковском 5 декабря 2017 года. Летные испытания данной летающей лаборатории с двигателем "изделие 30" были возобновлены в Жуковском в феврале 2018 года.
Летающая лаборатория-самолет Т-50-2 (бортовой номер "052") в полете с двигателем "изделие 30" (установлен слева). Жуковский, 17.05.2018 (с) Алексей Карпулёв / russianplanes.net ( ссылка )
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18.05.2018
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