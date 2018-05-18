На заводе имени В.А. Малышева сделали громадную вышиванку с танком "Оплот"

Как сообщило 17 мая 2018 года ГП "Завод имени В.А. Малышева" (Харьков), на предприятии отметили Всемирный день вышиванки, создав большое желто-голубое полотно с изображением танка "Оплот", расшитого украинскими национальными узорами.

(с) ГП "Завод имени В.А. Малышева"

В чудесном пресс-релизе ГП "Завод имени В.А. Малышева" сообщается:

В этом году завод Малышева отметил Всемирный день вышиванки по-особенному. Накануне праздника на предприятии возникла идея создать грандиозное желто-голубое полотно с танком "Оплот", расшитым национальными узорами. Миссия малышевского танка-вышиванки - стоять на страже мира в нашем государстве.

Площадь огромного полотна - 6 квадратных метров. Полотно символизирует флаг Украины, и эта идея требовала соединения двух полотен - желтого и голубого цветов. Полотно предназначается для установки не только в помещениях, поэтому сделано из прочного и устойчивого к дождю и ветру материала. В вышивке танка использованы несколько узоров в виде своеобразного пэчворка. Для аутентичности украинской вышивки фрагменты располагаются на белом фоне, поэтому танк вышит на третьем полотне, пришитому к главному как аппликация. Большая площадь вышивки потребовала грандиозного количества стежков: их общее количество составило около 3 миллионов: 1,5 миллиона ушло на общий силуэт боевой машины, 750000 стежков на вышивку названия и логотипа предприятия, примерно столько же на ствол танка.

Реализовали необычную идею специалисты фабрики художественных изделий. Эта работа стала для вышивальщиц настоящим испытанием на мастерство и прочность. По словам менеджера фабрики художественных изделий Анны Скляр , вышиванка с танком стала самым сложным заказом за все годы существования их предприятия. Станок бунтовал против толстого материала, иглы ломались, вышивальщицы работали ночью и в выходные, но успели вышить гигантское полотно. Кстати, дополнительным стимулом стала семейная мотивация.

"Когда наша программист узнала о заказе, очень им заинтересовалась, - делится Анна Скляр. - Как оказалось, ее дедушка работал на заводе Малышева, поэтому она сказала, что для нее выполнить такую работу - дело чести. Она своим оптимизмом и энтузиазмом вдохновила коллектив на успешное выполнение. Словом, было вложено немало сил и терпения, но нам это удалось".

Уникальное полотно с изображением малышевской боевой машины станет символом флагмана бронетанковой промышленности Украины и будет представлять предприятие, украшать торжественные и праздничные мероприятия.

"Вышиванка - это символ и традиции украинской культуры, и сам праздник вышиванки символизирует единство нашего народа, - считает генеральный директор ГП "Завод имени В.А. Малышева" Александр Хлань . - Поэтому мы решили создать полотно с изображением вышитого танка, как визитку продукции нашего предприятия, совместить современность с национальной традицией".