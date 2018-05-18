

Вертолеты «Ансат».

Источник: prav.tatarstan.ru Вертолеты «Ансат».Источник: prav.tatarstan.ru

«Вертолеты России» рассчитывают продать первые пять вертолетов Казанского вертолетного завода

В эти дни в Китае с визитом находится президент Татарстана Рустам Минниханов. Одновременно с этим, как стало известно «Реальному времени», первая пятерка гражданских вертолетов «Ансат» производства Казанского вертолетного завода может в ближайшее время улететь в Поднебесную.

«Ансат» в Поднебесной: Китай сделает контрольную закупку казанского вертолета

Росавиация завершает сертификацию «Ансата» на соответствие требованиям авиационных властей КНР. Как стало известно «Реальному времени», 30 июня — в начале июля его российский сертификат возможно будет валидирован в Китае. Это откроет путь «Ансату» в небо Поднебесной, где давно властвует Airbus Helicopters. Стоимость «пробной» поставки может составить $50 млн, а сам контракт станет первым экспортным в этом году для КВЗ. Но он не спасает КВЗ от производственного кризиса, вызванного затяжными переговорами вокруг индийского контракта стоимость $1 млрд.

«Ансат» в китайском модуле

В этом году «Вертолеты России» (ВР) приготовились вывести в Китай обновленную версию легкого вертолета «Ансат», разработанного конструкторами «Казанского вертолетного завода» еще в 1999 году (т. е. задолго до вхождения предприятия в госхолдинг ВР). Несмотря на свой почти 20-летний возраст, «Ансат» все еще остается «новичком» на российском вертолетном рынке, а на зарубежном — просто «незнакомцем». Тем не менее «Ансат» оказался единственным легким вертолетом российского производства в классе до 3,5 тонны, который можно экспортировать в страны Юго-Восточной Азии и Китай. Правда, российский сертификат на «Ансат», полученный им в 2003 году, до сих пор не был валидирован (т. е. сертифицирован по авиационным требованиям другой страны) для поставок на экпорт ни в одну страну мира, за исключением Южной Кореи.

Лишь в этом году «Вертолеты России» и КВЗ запустили процесс валидации гражданской версии «Ансата» на соответствие авиационным требованиям КНР. Как сообщил «Реальному времени» заместитель начальника Управления Росавиации Денис Приданников, заявка на сертификацию была подана еще весной 2017 года, но фактические работы по валидации начались позднее. «Первая встреча Росавиции и КВЗ с представителями Управления гражданской авиации Китая Shenyang Aircraft Airworthiness Certification Center of CAAC (КНР) состоялась в январе этого года. Так что непосредственно в процессе сертификационных испытаний «Ансат» находится всего полгода. Это небольшой срок. Принципиальной разницы между авиационными требованиями КНР и РФ к вертолетам нет. В принципе, это позволит достаточно быстро провести и завершить работу по валидации», — считает он.

Казанцы, вопреки ожиданиям, разрешили китайцам проводить с «Ансатом» различные рискованные эксперименты Источник: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Китайцы решились летать с одним выпущенным двигателем

Интересно, что сертификационные полеты «Ансата» проходили не в Китае, как можно было бы предположить, а непосредственно на летной базе завода-производителя — КВЗ. «Китайцы летали в Казани. КВЗ предоставило им две летные машины. Одна из них была выполнена в vip–комплектации, чтобы летчики –испытатели могли привыкнуть к эргономике, изучить пульт управления и в целом познакомиться с машиной», — рассказал заместитель начальника Управления Росавиации Денис Приданников.

По его словам, казанцы, вопреки ожиданиям, разрешили китайцам проводить с «Ансатом» различные рискованные эксперименты. «Когда мы ездим валидировать и чипировать европейскую авиационную технику, то наших летчиков очень сильно ограничивают в выполнении тех или иных режимов ведения полета, руководствуясь правилами безопасности. Здесь же КВЗ, чему даже я был удивлен, позволил выполнить боевые посадки с одним выпущенным двигателем», — не стал скрывать изумления от смелости руководства КВЗ Приданников. Правда, он нашел этому оправдание в том, что за штурвалом вертолета находись все-таки не рядовые пилоты, а профессиональные летчики-испытатели вертолетного сертификационного центра Shenyang Aircraft Airworthiness Certification Center of CAAC из Шэньяна. Летные испытания проходили на КВЗ в конце апреля этого года на протяжении нескольких дней.

Тестовые испытания «Ансат» проходил с газотурбинными двигателями PW 206 американской компании Pratt&Whitney. Это означает, что при экспорте машин они должны быть оснащены только ими. Не помешают ли им американские санкции? По словам Дениса Приданникова, ограничения на поставку зарубежных двигателей и комплектующих не касаются гражданской авиатехники. «Ансат» будет поставляться в гражданской версии.

На послеполетном брифинге китайские пилоты дали положительную оценку летно-техническим характеристикам «Ансата». «Я ожидаю, что это сыграет положительную роль в выдерживании запланированных сроков завершения работ по валидации Ансата. Ближе к завершению будет дана летная оценка, но ее надо оформить. Это невозможно сделать сразу по завершении полетов. Обычно это комплексная работа, — пояснил Денис Приданников. — К 30 июня или в начале июля процесс сертификации «Ансата» для экспорта в Китай завершится», — резюмировал он.

С легким вертолетом КВЗ, наконец-то, войдет в безграничный рынок Китая Источник: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Реванш казанских вертолетчиков

Одобрение китайских авиационных властей откроет путь к подписанию первого экспортного контракта на поставку серийного «Ансата», а китайская компания United Helicopters может стать первым его покупателем. Напомним, год назад на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 ВР договорились с ней о поставке 10 российских вертолетов, из которых 5 легких вертолетов «Ансатов» в медицинской комплектации. За прошедший год китайцы, похоже, не изменили своим планам. По словам источников, близких к КВЗ, велись переговоры об увеличении пробной партии, но пока китайцы настроены на «пятерку». По оценкам экспертов, стоимость контракта может составить $50 млн. Старший научный сотрудник Академии им. Жуковского Евгений Матвеев отмечает, что в пересчете на каждый килограмм массы вертолета, который вырос до $2,5, легкий вертолет может вытянуть тяжелую сумму в $10 млн. Но при входе на рынок «Вертолеты России» могут дать бонусы первым покупателям, допускает он.

С легким вертолетом КВЗ, наконец-то, войдет в безграничный рынок Китая. До этого его долго «не пускали». Еще в середине 2000-х годов в разгар конкурентной войны КВЗ вынужден был отдать китайский контракт стоимостью $200 млн в пользу Улан-Удэнского авиазавода. Именно тогда Россия смогла выстроить в Китае сервисную инфраструктуру для обслуживания авиационной техники, которой предполагается воспользоваться при запуске «Ансата» в Китай. «В ВР есть мощности силы и средства чтобы обспечить и эти пять вертолетов. Мы не в первый раз туда идем. Это нормальная практика, когда первая пробная партия небольшая, хотя я знаю, что предполагается больше вертолетов, — комментирует заместитель начальника Управления Росавиации. — Это не всегда связано с желанием или нежеланием заказчика. Большая закупка потребует расходов на подготовку персонала — не все могут позволить себе разово обучить сразу 100 пилотов. Обучение летного состава — длительный процесс. К нам тоже поступает иностранная техника малыми партиями — потому что нужно обустраивать инфраструктуру и готовить пилотов».

Каковы реальные шансы у «Ансата» закрепиться в Китае? Здесь независимые эксперты единодушны: в небе Поднебесной давно доминирует Airbus Helicopters, которую не потеснить, но найти собственную нишу можно. «Его заменить невозможно. Они достигли очень высокого уровня. Чтобы туда подняться надо иметь время и деньги. Но все-таки своя ниша у него есть. Это сегмент недорогих, доступных и легко управляемых вертолетов. Она будет небольшой. Но все зависит от того, как поведет ВР. Если себя зарекомендуем как внимательный поставщик, то можно будет расширить. Но это медленный и длительный процесс. А сами китайцы сейчас покупают все, они заинтересованы, чтобы были разные виды авиатехники. Добавим, что руководство ВР оценивает потенциал «Ансата» в Китае в объеме 70 машин», — говорит источник «Реального времени».

Луиза Игнатьева