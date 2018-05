HAL предложило ВВС Индии 40 дополнительных истребителей Су-30МКИ

Как сообщила индийская газета "Business Standard" в материале Ajai Shukla "HAL offers 40 more Sukhois at one-third of Rafale's cost", индийское государственное авиастроительное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) предложило ВВС Индии поставить еще 40 дополнительных многофункциональных истребителей Су-30МКИ, в дополнение к 272 самолетам, законтрактованным в настоящее время. HAL ведет сборку Су-30МКИ по российской лицензии на авиационном комплексе в Насике.

Доработка истребителя Су-30МКИ ВВС Индии (индийский номер SB200) в носитель сверхзвуковой ракеты BrahMos A (ракета на переднем плане) на предприятии в Насике индийского государственного авиастроительного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL), 2016 год (с) ajaishukla.blogspot.com

Президент HAL Суварна Раджу заявил, что его объединение готово поставить эти 40 дополнительных истребителей по цене 4,25 млрд рупий (62,7 млн долл) за самолет (то есть суммарно за 170 млрд рупий), в то время, как, по его данным, ВВС Индии сейчас начинают закупку истребителей Dassault Rafale по цене 11,25 млрд рупий (166 млн долл) за самолет, причем без учета стоимости закупки для Rafale вооружения и технической поддержки. Предлагаемые 40 дополнительных Су-30МКИ будут модифицированы, в частности, для несения сверхзвуковой ракеты BrahMos A.

К настоящему времени ВВС Индии получили 249 истребителей Су-30МКИ из 272 законтрактованных (как российского производства, так и сборки HAL). Сейчас на предприятии HAL в Насике находятся в различных сталиях сборки последние 23 самолета Су-30МКИ. Комплекты для их сборки поставляются c Иркутского авиационного завода АО "Корпорация "Иркут". Поставка дополнительных 40 истребителей Су-30МКИ, согласно заявлению руководства HAL, позволит дополнительно укомплектовать ими три эскадрильи ВВС Индии. В настоящее время численный боевой состав ВВС Индии "просел" уже на восемь истребительных эскадрилий ниже требуемого уровня. Источники в министерстве обороны Индии заявили, что министерство положительно относится к предложению HAL.

В статье также сообщается, что в настоящее время HAL и российское АО "Компания "Сухой" ["Корпорация "Иркут" ?] продолжают переговоры о программе модернизации парка индийских истребителей Су-30МКИ. Между сторонами остается ряд разногласий - в частности, HAL хочет играть головную роль в программе модернизации Су-30МКИ, но "Сухой" требует для себя 50-процентной доли участия. Президент HAL сказал, что "ВВС Индии уже заморозили свои требования к облику самолета по программе модернизации. Сейчас HAL ожидает получения коммерческого предложения из России".

Стоимость модернизации одного самолета оценивается в 1 млрд рупий (около 15 млн долл). Предполагается, что программа модернизации Су-30МКИ будет разбита на два этапа. На первом этапе "Сухой" модернизирует в России несколько индийских самолетов Су-30МКИ, а затем HAL будет модернизировать остальные самолеты по данным образцам. На втором этапе HAL будет проводить полностью самостоятельную модернизацию, с установкой оборудования индийского производства.