Атомный плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск

Как сообщил 19 мая 2018 года департамент информации и общественных связей АО "Концерн Росэнергоатом", единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" успешно пришвартовался в Мурманске, на площадке ФГУП "Атомфлот" (дочернее подразделение Росатома). Таким образом, успешно завершён первый этап буксировки атомного судна из Санкт-Петербурга, где велось его сооружение, к месту своего основного базирования - в город Певек (ЧАО).

Швартовка в Мурманске к площадке ФГУП "Атомфлот" прибуксированного из Санкт-Петербурга плавучего атомного энергетического блока "Академик Ломоносов" проекта 20870, 19.05.2018 (с) АО "Концерн Росэнергоатом"

Напомним, двумя днями ранее, 17 мая, ПЭБ прибыл в Кольский залив и, прежде чем встать к причалу, прошёл ряд необходимых операций по швартовке. По пути в Мурманск "Академик Ломоносов" преодолел 4000 км по водам четырех морей: Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево.

19 мая по поводу знаменательного события, посвященного прибытию ПЭБ в Мурманск, состоялась торжественная церемония встречи атомного судна. В ней приняли участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, первый заместитель гендиректора Росатома по операционному управлению Александр Локшин, директор "Росэнергоатома" Андрей Петров, гендиректор "Атомфлота" Вячеслав Рукша и другие официальные лица.

Об успешном окончании первого из двух этапов буксировки главе Госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву доложил руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС "Росэнергоатома" Виталий Трутнев. В своем докладе он отметил, что плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" в соответствии с программой перегона доставлен в составе судов-буксировщиков на площадку "Атомфлота" для продолжения работ по загрузке ядерного топлива и проведения комплексных швартовных испытаний, подчеркнув, что происшествий по пути следования допущено не было.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв сказал: "Мы успешно провели буксировку атомного энергоблока без ядерного топлива в Мурманск и здесь запустим в жизнь этот уникальный проект мобильного атомного энергоблока, строительство которого стало возможным только при тесном сотрудничестве многих компаний. "Академик Ломоносов" - уникальная разработка российских ученых, не имеющая аналогов в мире, - подчеркнул А. Лихачёв. - Это первый референтный образец мобильных источников атомной энергии средней мощности, спрос на который мы прогнозируем в ближайшие годы как весьма и весьма высокий. Большой интерес к такой компетенции демонстрируют все островные государства, где нельзя по определенным причинам создать мощную инфраструктуру передачи электроэнергии", - сказал глава Росатома.

В свою очередь генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров: "Сегодня проект по сооружению ПЭБ вступил в решающую стадию. На текущий момент все работы по сооружению ПЭБ на заводе-строителе завершены. В Мурманске для ПЭБ главными задачами являются загрузка ядерного топлива в реактор в июле этого года и начало комплексных швартовных испытаний. Это приоритетная задача для всех участников сооружения, после ее выполнения начнется отправка ПЭБ к конечному месту базирования - в г. Певек Чукотского автономного округа. И это уже задача следующего, 2019 года".

В ближайшие месяцы в Мурманске в реакторы ПЭБ "Академик Ломоносов" будет загружено ядерное топливо. В 2019 году ПЭБ будет отбуксирован в морской порт города Певека. В Певеке в настоящее время ведутся все необходимые строительные работы по созданию инфраструктуры на берегу, в том числе комплекса зданий, гидротехнических сооружений (ГТС) и береговой площадки, призванных обеспечить безопасную стоянку энергоблока и приемку с него энергомоста в месте, где будут проходить электрические связи и выдача энергии на берег. Энергоблок станет основной частью первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и обеспечит Чукотский АО электроэнергией, тем самым заместив мощности технологически устаревших Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ.

Для справки:

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, так как на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.

В настоящее время Росатом уже работает над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 МВт каждый.

Со стороны bmpd напомним, что буксировка на Север построенного на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге плавучего энергетического блока "Академик Ломоносов" проекта 20870 была начата 28 апреля 2018 года.

Видео (с) ИА "Би-порт":

Видео (с) Телеканал "Звезда":