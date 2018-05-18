Путин подписал указ о назначении Борисова вице-премьером РФ



Юрий Борисов.

Источник: ТРК "Звезда" Юрий Борисов.Источник: ТРК "Звезда"

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Юрий Борисов назначен заместителем председателя правительства, говорится в указе президента России Владимира Путина.

Он будет заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса.

В прежнем правительстве курировал ОПК Дмитрий Рогозин.

Ю.Борисов родился 31 декабря 1956 года. Окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

С 1978 по 1998 г. проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных силах СССР и РФ.

С 1998 по 2004 г. - генеральный директор закрытого акционерного общества "Научно-технический центр "Модуль". С июля 2004 г. по октябрь 2007 г. - начальник Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности. С октября 2007 г. - заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности. С июля 2008 г. - заместитель Министра промышленности и торговли РФ.

С марта 2011 г. - первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России. В ноябре 2012 года был назначен заместителем министра обороны РФ.

Доктор технических наук. В Минобороны в должности замминистра отвечал за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных Сил. Руководил деятельностью органов военного управления, воинских частей и организаций по планированию развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ); организовывал разработку предложений и реализацию Основ военно-технической политики РФ в ВС и координировал их выполнение федеральными органами исполнительной власти; осуществлял возложенные на Минобороны функции государственного заказчика в области обороны в части ВВСТ и мероприятий по их ликвидации в рамках реализации международных договоров; организовывал и руководил совместно с Генштабом разработкой и проведением в ВС единой военно-технической политики по вопросам создания и модернизации ВВСТ; осуществлял контроль за выполнением гособоронзаказа; организовывал в ВС патентно-лицензионную, изобретательскую и рационализаторскую работу.