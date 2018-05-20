Испытания "Урагана" попали на видео
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Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800.
Источник: РИА Новости/Александр Гальперин
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" вышел с достроечной набережной судостроительного завода "Пелла" и приступил к первому этапу заводских ходовых испытаний в Ладожском озере. Видео показал телеканал "Звезда".
На испытаниях проверят характеристики и функционирование двигательных установок, систем навигации, связи и радиотехнического вооружения. Также будет протестирована работа бортового палубного оборудования, включая штатные швартовные устройства.
Корабли проекта 22800, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение почти 800 тонн, скорость хода составляет более 30 узлов. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и новейшими артиллерийскими комплексами.
Серия из шести таких кораблей должна поступить на вооружение надводных сил Балтийского флота до 2021 года.
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20.05.2018
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