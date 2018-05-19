Украина завершила испытания ракетного комплекса "Скиф"



Украинский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф». Украинский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф».

Украина провела финальные испытания модернизированного противотанкового ракетного комплекса "Скиф", сообщает конструкторское бюро "Луч" в Facebook.

Финальный этап проводился на одном из полигонов в Черниговской области. В ходе испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет комплекса "Скиф". Оружие успешно поразило цели.

Модификации "Скиф" направлены на адаптацию пусковой установки для использования в условиях мягких грунтов и песка. Конструкция ракеты осталась прежней.

"Скиф" разработан киевским "Лучом" в 2005 году. Позднее при участии белорусской компании "Пеленг" была создана версия "Скиф-М" с тепловизором. Система наведения — по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели. Дальность стрельбы до пяти километров.

"Скиф" комплектуется ракетами калибров 130 и 152 миллиметра с тандемными кумулятивными (РК-2С, РК-2М-К) и осколочно-фугасными (РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) боевыми частями. Бронепробиваемость (по заявлению разработчика) — от 800 до 1100 миллиметров эквивалента гомогенной брони за динамической защитой.