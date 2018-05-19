Украина завершила испытания ракетного комплекса "Скиф"
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Украинский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф».
Украина провела финальные испытания модернизированного противотанкового ракетного комплекса "Скиф", сообщает конструкторское бюро "Луч" в Facebook.
Финальный этап проводился на одном из полигонов в Черниговской области. В ходе испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет комплекса "Скиф". Оружие успешно поразило цели.
Модификации "Скиф" направлены на адаптацию пусковой установки для использования в условиях мягких грунтов и песка. Конструкция ракеты осталась прежней.
"Скиф" разработан киевским "Лучом" в 2005 году. Позднее при участии белорусской компании "Пеленг" была создана версия "Скиф-М" с тепловизором. Система наведения — по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели. Дальность стрельбы до пяти километров.
"Скиф" комплектуется ракетами калибров 130 и 152 миллиметра с тандемными кумулятивными (РК-2С, РК-2М-К) и осколочно-фугасными (РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) боевыми частями. Бронепробиваемость (по заявлению разработчика) — от 800 до 1100 миллиметров эквивалента гомогенной брони за динамической защитой.
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19.05.2018
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