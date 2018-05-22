Демонстрация силы? Китайские бомбардировщики приземлились на аэродроме Южно-Китайского моря.



Китайский бомбардировщик H-6K (Фото: Министерство национальной обороны Китая).

Источник: https://www.defensenews.com/ Китайский бомбардировщик H-6K (Фото: Министерство национальной обороны Китая).Источник: https://www.defensenews.com/

Китайские стратегические бомбардировщики впервые приземлились на аэродроме в Южно-Китайском море. Министерство обороны Китая сообщило, что подобные учения необходимы для получения экипажам бомбардировщиков опыта работы на аэродромах, развернутых на островах и рифах.

Несколько бомбардировщиков различных типов, включая усовершенствованный Xian H-6K, совершили посадку и взлет с островного аэродрома, после чего отработали удары по морским мишеням, заявило министерство национальной обороны Китая в пресс-релизе.

Видео, представленное министерством, демонстрирует, как бомбардировщики 36-й дивизии ВВС НОАК касаются взлетной полосы и сразу же уходят на взлет, а также заход на второй круг для посадки на аэродром. Основываясь на направлении ВПП и другой видимой инфраструктуры, Defense News сделали вывод, что аэродром с видео расположен на острове Woody цепи китайских островов Paracels, а не на рекультивированных Китаем, спорных островах Spratly, расположенных южнее.

Министерство сообщило, что для подготовки к этому вылету самолет эксплуатировался на аэродроме в южном Китае, в то время как 36-я дивизия бомбардировщиков приписана к Northern Theater Command и базируется на аэродромах в северной провинции Шэньси. Собственные базы дивизии находятся примерно в 1900 километрах от острова Woody, в радиусе действия H-6K, составляющего 3540 километров.

H-6K - это модернизированный вариант H-6, который являлся китайской версией советского Ту-16 «Барсук» разработки 50-х годов прошлого века. H-6K получил китайскую версию российских турбореактивных двигателей Д-30КП с малой степенью двухконтурности - WS-18 и улучшенную авионику, которая включает в себя, разработанный в Китае и имеющий только китайские компоненты радар. В НОАК бамбардировщик H-6K является основным носителем крылатых ракет KD-20 или KD-63, которые размещаются на шести точках подвеса под крыльями.

В настоящее время НОАК обладает тремя дивизиями бомбардировщиков H-6K в командовании Северного, Восточного и Южного направлений Китая.

Источники, близкие к разведке США, говорят, что Китай разрабатывает баллистическую ракету с воздушным стартом для H-6K, летные испытания которой и были проведены. В американской разведке ракета получила условное обозначение CH-AS-X-13. Из сообщений The Diplomat в начале года следует, что CH-AS-X-13 представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с радиусом действия 3000 километров, разработанную под новую модификацию H-6 для НОАК.

Новая модификация H-6, известная как H-6N, является усовершенствованным H-6K с возможностью дозаправки в полете. В настоящее время летные испытания H-6N продолжаются, а на фотографиях от пользователей китайского Интернета можно увидеть прототип самолета в полете. Совмещение возможностей дозаправки в воздухе и ядерной баллистической ракеты воздушного базирования значительно увеличит ядерный потенциал Китая, опирающегося в вопросах использования ядерного оружия на доктрину ответного удара и неприменения ЯО первыми.

Автор: Майк Йео

Перевод: ВПК.name