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Демонстрация силы? Китайские бомбардировщики приземлились на аэродроме Южно-Китайского моря.

22.05.2018 1049 1
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H-6K
Китайский бомбардировщик H-6K (Фото: Министерство национальной обороны Китая).
Источник: https://www.defensenews.com/

Китайские стратегические бомбардировщики впервые приземлились на аэродроме в Южно-Китайском море. Министерство обороны Китая сообщило, что подобные учения необходимы для получения экипажам бомбардировщиков опыта работы на аэродромах, развернутых на островах и рифах.


Несколько бомбардировщиков различных типов, включая усовершенствованный Xian H-6K, совершили посадку и взлет с островного аэродрома, после чего отработали удары по морским мишеням, заявило министерство национальной обороны Китая в пресс-релизе.


Видео, представленное министерством, демонстрирует, как бомбардировщики 36-й дивизии ВВС НОАК касаются взлетной полосы и сразу же уходят на взлет, а также заход на второй круг для посадки на аэродром. Основываясь на направлении ВПП и другой видимой инфраструктуры, Defense News сделали вывод, что аэродром с видео расположен на острове Woody цепи китайских островов Paracels, а не на рекультивированных Китаем, спорных островах Spratly, расположенных южнее.


Министерство сообщило, что для подготовки к этому вылету самолет эксплуатировался на аэродроме в южном Китае, в то время как 36-я дивизия бомбардировщиков приписана к Northern Theater Command и базируется на аэродромах в северной провинции Шэньси. Собственные базы дивизии находятся примерно в 1900 километрах от острова Woody, в радиусе действия H-6K, составляющего 3540 километров.


H-6K - это модернизированный вариант H-6, который являлся китайской версией советского Ту-16 «Барсук» разработки 50-х годов прошлого века. H-6K получил китайскую версию российских турбореактивных двигателей Д-30КП с малой степенью двухконтурности - WS-18 и улучшенную авионику, которая включает в себя, разработанный в Китае и имеющий только китайские компоненты радар. В НОАК бамбардировщик H-6K является основным носителем крылатых ракет KD-20 или KD-63, которые размещаются на шести точках подвеса под крыльями.


В настоящее время НОАК обладает тремя дивизиями бомбардировщиков H-6K в командовании Северного, Восточного и Южного направлений Китая.


Источники, близкие к разведке США, говорят, что Китай разрабатывает баллистическую ракету с воздушным стартом для H-6K, летные испытания которой и были проведены. В американской разведке ракета получила условное обозначение CH-AS-X-13. Из сообщений The Diplomat в начале года следует, что CH-AS-X-13 представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с радиусом действия 3000 километров, разработанную под новую модификацию H-6 для НОАК.


Новая модификация H-6, известная как H-6N, является усовершенствованным H-6K с возможностью дозаправки в полете. В настоящее время летные испытания H-6N продолжаются, а на фотографиях от пользователей китайского Интернета можно увидеть прототип самолета в полете. Совмещение возможностей дозаправки в воздухе и ядерной баллистической ракеты воздушного базирования значительно увеличит ядерный потенциал Китая, опирающегося в вопросах использования ядерного оружия на доктрину ответного удара и неприменения ЯО первыми.


Автор: Майк Йео

Перевод: ВПК.name
20.05.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Xian H-6
Д-30КП
Проекты
Военные учения
Воздушный старт
ИТ
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
14020
№1
22.05.2018 01:13
Островные аэродромы, это проекция силы в дальнюю морскую зону и на спорные территории.
+2
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