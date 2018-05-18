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Путин поздравил Борисова с назначением на пост вице-премьера по развитию ОПК

21.05.2018 ТАСС 184 0
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Юрий Борисов, Дмитрий Рогозин
Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов и Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин на церемонии закладки для ВМФ России патрульного корабля проекта 22160 "Николай Сипягин" (заводской номер 166) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Зеленодольск, 13.01.2018.
Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

Глава государства выразил надежду, что Юрий Борисов использует на новом посту весь свой опыт и знания, "накопленные за многие годы работы"

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Юрия Борисова с назначением на пост вице-премьера по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Глава государства выразил надежду, что Борисов использует свой опыт для обеспечения планов РФ по перевооружению армии и флота.

"Хочу поздравить Юрия Ивановича с назначением на высокую должность вице-премьера российского правительства", - сказал президент, открывая заключительную из серии встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"Надеюсь, что он использует весь свой опыт, знания, накопленные за многие годы работы в этой области, для того, чтобы продвигать все наши планы, обеспечить их реализацию", - отметил российский лидер.
18.05.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир

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