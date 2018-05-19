Путин призвал сохранить надежность российского оружия, выходя на выпуск новой техники



Владимир Путин.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В числе преимуществ отечественной военной техники президент России также назвал ее эффективность и простоту в эксплуатации

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал при цифровизации сохранить надежность, эффективность и простоту в эксплуатации российских вооружений. Об этом он заявил, открывая заключительное заседание из серии встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"Выходя на разработку и выпуск новых поколений техники важно сохранить традиционные преимущества российского оружия. Имею в виду его надежность, эффективность, простоту в эксплуатации", - сказал он.

Президент обратил внимание на то, что в военном деле акцент ставится на внедрении искусственного интеллекта и робототехники. Он призвал российских специалистов уделять этим направлениям приоритетное внимание и напомнил, что некоторые перспективные образцы уже поступают на вооружение. В частности, Путин назвал гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", который был представлен на параде 9 мая. Кроме того, глава государства отметил новейшие лазерные комплексы, которые несут боевое дежурство в Южном военном округе, где интенсивно отрабатываются способы их боевого применения.