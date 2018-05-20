Путин: комплекс "Сармат" должен поступить в войска в 2020 году
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Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса Сармат. 30 марта 2018.
Источник: © Минобороны РФ
Президент России добавил, что продолжаются испытания и других перспективных систем, которые в скором времени пополнят состав стратегических сил
СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Комплекс "Сармат" должен поступить в войска в 2020 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заключительном совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
"Продолжаются испытания других перспективных систем, которые в ближайшем будущем пополнят состав наших стратегических сил. Имею в виду прежде всего комплекс "Сармат", который должен поступить в войска в 2020 году, комплекс "Авангард", который должен поступить в войска в 2019 году, и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком", - сказал президент.
Путин обратился к участникам заседания с просьбой доложить о ходе проводимых работ и опыте эксплуатации этих новейших систем. Он добавил, что в рамках проходящей встречи будет обсужден вопрос об использовании ведущими предприятиями ОПК инновационных технологий для разработки новейших типов вооружений и техники.
О разработке гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" Путин рассказал, выступая 1 марта перед Федеральным собранием. Глава государства сообщил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
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20.05.2018
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